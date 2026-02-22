La Voix : la compétition s’arrête pour la Baie-Comoise

Par Johannie Gaudreault 9:36 PM - 22 février 2026
Valérie Garon, originaire de Baie-Comeau, n'a pas remporté son duel. Photo La Voix/Eric Myre

C’était le commencement des soirées de duels à l’émission La Voix le 22 février. La Baie-Comoise Valérie Garon a connu son sort dès ce soir. Celle qui est dans l’équipe de Roxane Bruneau n’a pas remporté son duel.

Pour sa performance de ce soir, elle affrontait Marie Des Neiges de Saint-Jérôme et coach Roxane avait choisi de leur faire chanter Ayoye de Offenbach. « C’est mon duel des grandes voix écorchées. Vous avez des voix qui font mal, mais aussi des voix qui racontent », a-t-elle dit aux deux concurrentes.

Les chanteuses ont donné leurs couleurs à cette chanson culte de la culture québécoise, utilisant leur propre histoire pour y insuffler de l’émotion. C’était le dernier duel de la soirée et les artistes en ont mis plein la vue.

Les trois autres coach ont donné leur appui à Valérie Garon. « Vous faites honneur aux filles qui rock au Québec », a clamé France D’Amour. « Tu avais l’air d’avoir plus mal qu’elle. On n’écoutait plus, on ressentait », a renchérit Corneille pour justifier son choix.

Roxane a hésité longuement avant de finalement se tourner vers Marie Des Neiges. Elle espérait qu’un de ses confrères volent Valérie, mais son souhait ne s’est pas réalisé. La Baie-Comoise n’aura donc pas l’opportunité de prendre part aux prochaines étapes de La Voix. Les duels se poursuivront dimanche prochain.

Artiste dans l’âme

Valérie Garon, 52 ans, est née à Baie-Comeau. Elle chante depuis qu’elle est toute petite. Enfant, elle transformait son salon en scène pour créer ses premiers spectacles. À 21 ans, elle a lancé un premier album francophone, mais elle a finalement mis de côté sa carrière artistique pour se consacrer pleinement à son rôle de mère.

Aujourd’hui, Valérie se donne le droit d’y croire à nouveau en tentant le tout pour le tout pour prouver à ses enfants et à elle-même que tout est possible.

La Voix : la Baie-Comoise Valérie Garon passe à l’étape des duels dès ce dimanche

