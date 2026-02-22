Léger regain pour les terrains sur Piuze à Baie-Comeau

Par Charlotte Paquet 3:00 PM - 22 février 2026
Temps de lecture :

Voici le plan du développement résidentiel réalisé sur une extension de la rue Piuze dans le milieu de la dernière décennie. Photo archives/SEBC

Il n’y a pas que sur la rue des Campanules où la construction domiciliaire reprend de la vigueur après des années d’inertie. Dans le cas du développement Puize, il est question d’un regain, si léger soit-il.

On se souviendra que la Ville de Baie-Comeau a réalisé les travaux pour le prolongement de la rue du quartier Saint-Sacrement dans les années 2014-2015 avec l’ajout de 25 terrains.

Ce développement domiciliaire a été beaucoup moins populaire que prévu. En 2021, à peine quatre terrains avaient trouvé preneurs. Aujourd’hui, ce chiffre se situe à neuf pour autant de propriétés construites.

Selon la présidente de la Société d’expansion de Baie-Comeau, Marie-Josée Paradis, deux terrains sont actuellement en processus de vente et les discussions vont bon train pour trois de plus. « Dans la dernière année, il y a trois nouvelles maisons sur Piuze », précise-t-elle.

Sur des Campanules

Rappelons que Le Manic dévoilait dans son édition du 18 février que 7 des 10 terrains disponibles pour la construction résidentielle sur la rue des Campanules, et propriété d’un promoteur privé de l’extérieur, avaient été vendus de septembre 2025 à janvier 2026. C’est autant de propriétés qui pourraient être construites dès 2026.

En décembre 2023, la Ville a lancé sa stratégie de développement résidentiel, notamment avec un programme de crédit de taxes incitatif à l’investissement dans le secteur multirésidentiel. Elle travaille actuellement avec une dizaine de promoteurs immobiliers.

« On est content qu’il y ait une stimulation au niveau de la construction dans le secteur résidentiel. On y travaille depuis des années. On est content de voir les projets qui arrivent », enchaîne Marie-Josée Paradis, qui est aussi directrice du service de développement économique à la Ville de Baie-Comeau.

Elle rappelle le délai de deux ans nécessaire entre le moment du choix d’un terrain et la réalisation d’un projet de construction dans le secteur multirésidentiel.

À lire aussi :

Les terrains se vendent comme des petits pains chauds sur la rue des Campanules

