Les traverses intermédiaires sont des « enfants très pauvres », selon un expert

Les traverses intermédiaires sont « les enfants très pauvres » des services de traversiers au Québec. Pendant qu’on les néglige, « c’est bar ouvert » pour celles opérées par la Société des traversiers du Québec (STQ), dénonce Bruno Gagnon, conseiller en transport maritime.

« Il est temps que le gouvernement du Québec se préoccupe réellement des traverses intermédiaires et qu’il leur accorde un traitement juste et équitable pour leur permettre d’assurer la pérennité de leurs services », écrit celui qui œuvre dans le secteur depuis de nombreuses années.

Les liaisons maritimes Trois-Pistoles-Les Escoumins et Rimouski-Forestville (qui pourrait reprendre du service à l’été 2026) sont des traverses dites intermédiaires. Des traverses gérées par des organismes locaux aux multiples retombées économiques pour leurs communautés.

M. Gagnon considère que le gouvernement du Québec devrait reconnaître ces deux services de traversiers intermédiaires et leur offrir une aide financière récurrente, car ils ont de la difficulté à s’autosuffire, en raison notamment de l’importante réglementation de leur industrie et des travaux de réparation et d’entretien qui s’imposent aux quais, aux débarcadères ainsi qu’aux navires.

« Ils ont réellement besoin du gouvernement, comme la Société des traversiers a besoin du gouvernement », insiste-t-il, tout en notant que les contribuables du Québec ont assumé 90 % des frais d’exploitation et d’administration de la STQ au cours des cinq dernières années. « C’est comme deux mondes. »

Le Programme d’investissement en infrastructures maritimes du gouvernement du Québec (volet transport des personnes — traverses intermédiaires) a pris fin en mars 2025. Depuis, c’est le vide. Malgré ses imperfections, notamment le montant maximal consenti par projet, il donnait tout de même un peu d’oxygène aux services de traversiers.

Le passé confirme l’utilité des traverses Trois-Pistoles-Les Escoumins et Rimouski-Forestville, surtout en haute saison, selon Bruno Gagnon. Les besoins sont sans équivoques quand des bateaux sont occupés à 90, 95 %.