Deux suspects arrêtés dans un autobus à Godbout

Par Anne-Sophie Paquet-T. 11:45 AM - 23 février 2026
Temps de lecture :

Des agents de la SQ lors de l'intervention ayant mené à l'arrestation de deux suspects dans un autobus à Godbout ce matin.  Photo courtoisie

Une intervention policière liée à une enquête sur des événements récents de violence armée a mené à l’arrestation de deux individus ce matin.

Deux suspects ont été arrêtés vers 10 h 40, le 23 février, à l’angle des rues Saint-Régis et Morin, à Godbout, lors d’une opération menée par la Sûreté du Québec.

Selon la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec, l’intervention découle d’éléments d’enquête liés à des événements récents associés à de la violence armée. Les arrestations ont été effectuées alors que les deux individus se trouvaient à bord d’un autobus. L’opération a été ouverte par un policier en lien avec les crimes majeurs de Sept-Îles.

La SQ précise qu’il est trop tôt pour établir un lien formel entre les suspects et un événement précis et qu’aucun autre détail ne sera rendu public pour l’instant.

L’enquête se poursuit.

