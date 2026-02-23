Plus de 270 000 $ pour les clubs de motoneige de la Côte-Nord 

Les clubs de motoneige de la Côte-Nord recevront une aide financière totale de 272 182 $ provenant du gouvernement du Québec.

Ce montant a pour but d’aider les bénévoles des clubs à réaliser leurs activités régulières, comme l’entretien des sentiers.

Notons aussi qu’un montant de 2,6 M$ sera remis à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour veiller à la sécurité des activités, à la mise en place de la signalisation et à la mise en place de formations.

Au total, le Programme d’aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec (PACM) versera près de 8,2 M$ au courant de l’année financière 2025-2026.

Ce programme a deux objectifs, soit la sécurité et la pérennité des sentiers.

« Les clubs de la région rendent nos hivers plus dynamiques et représentent un attrait important, autant pour les motoneigistes locaux que pour les touristes. En assurant la continuité des clubs de motoneigistes, on renforce l’économie régionale », déclare la ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.