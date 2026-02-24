Festival Eau Grand Air : une 11e édition à saveur québécoise

Du 2 au 4 juillet, le parc des Pionniers vibrera au rythme d’une programmation à saveur québécoise à l’occasion du retour du Festival Eau Grand Air. Pour sa 11e édition, l’événement mise sur des têtes d’affiche populaires, une tournée d’adieu attendue et une place pour la relève musicale.

L’organisation promet une programmation rassembleuse et festive qui met en lumière le talent d’ici et qui fera vibrer la Côte-Nord tout l’été. La 11e édition est présentée par Norderra.

La première soirée accueillera Roxane Bruneau. Auteure-compositrice-interprète parmi les plus populaires au Québec, elle est reconnue pour ses succès radiophoniques et son authenticité.

Elle partagera la scène avec Kaïn, groupe emblématique du folk rock festif québécois, qui présentera sa tournée d’adieu après plus de 20 ans de carrière. Cette première soirée est une présentation de la Société des traversiers du Québec.

Kaïn présentera sa tournée d’adieu le jeudi lors du festival Eau Grand Air. Photo Facebook

Le vendredi, le public retrouvera K. Maro. L’icône pop-rap des années 2000 effectue un retour très attendu sur scène. La soirée se poursuivra avec Les Trois Accords, un groupe incontournable de la scène musicale québécoise célèbre pour son humour et son énergie contagieuse.

Le samedi mettra en vedette Jay Scott, l’un des artistes les plus en vue de la scène hip-hop québécoise actuelle. Il sera accompagné du Québec Redneck Bluegrass Project, un groupe culte reconnu pour ses prestations survoltées.

Le festival annonce également Alcoholica, qui est considéré comme l’un des meilleurs groupes hommage à Metallica au Canada. C’est ce qui complétera l’édition 2026.

Jay Scott fera vibrer les festivaliers pour la dernière soirée de l’événement. Photo Facebook

La relève mise en lumière

Fidèle à sa mission de soutien à la scène émergente, le festival accorde une place importante à la relève, grâce à l’appui d’Hydro-Québec.

Le public pourra découvrir Popsonic, groupe originaire du Saguenay, ainsi que Maten, formation innue de Mani-utenam, qui viendront enrichir l’expérience musicale de l’événement.

Les billets sont disponibles dès maintenant sur le site officiel du festival, au eaugrandair.com. Les festivaliers peuvent se procurer des forfaits week-end, des billets journaliers ainsi que des accès avant-scène.

L’organisation tient à remercier ses partenaires, dont le soutien est essentiel à la tenue de cette 11e édition.