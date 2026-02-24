Réouverture toujours incertaine à la bibliothèque Alice-Lane

Par Anne-Sophie Paquet-T. 10:55 AM - 24 février 2026
Temps de lecture :

La Bibliothèque Alice-Lane demeure fermée pour une durée indéterminée à la suite d’un déversement d’huile ayant affecté la qualité de l’air. Photo archives

La Bibliothèque Alice-Lane demeure fermée pour une durée indéterminée, alors que les vérifications se poursuivent à la suite du déversement d’huile survenu récemment au sous-sol du bâtiment.

Le directeur des communications de la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, indique que des équipes spécialisées sont retournées sur place afin d’évaluer la qualité de l’air ambiant. Bien que le nettoyage ait été effectué, des tests supplémentaires sont nécessaires pour s’assurer que les niveaux soient jugés sécuritaires pour le personnel et les usagers.

Selon M. Pineault, un système d’aération plus performant a été installé afin d’optimiser l’échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, dans le but d’accélérer le retour à la normale. Malgré ces interventions, une réouverture rapide, initialement envisagée, n’est plus possible. Aucune date précise n’est avancée pour le moment.

Des délais techniques, notamment liés aux étapes d’analyse de l’air, expliquent l’attente. « On veut vraiment être certain avant de rouvrir », a-t-il souligné.

 La Ville précise que, depuis midi le 24 février, les citoyens peuvent joindre l’équipe de la bibliothèque par courriel ou par téléphone pour toute question, notamment en lien avec les activités de la Semaine de la famille.

Une nouvelle mise à jour est attendue au cours des prochains jours.

