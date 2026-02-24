Un ancien de Baie-Comeau double champion du monde en ski de fond

À 40 ans après ses premiers mondiaux, Gaétan Beaulieu est enfin monté sur la plus haute marche du podium et deux fois plutôt qu’une. Le natif de Baie-Comeau a décroché deux médailles d’or aux Championnats du monde des maîtres en Italie.

Du 29 janvier au 6 février, à Sappada en Italie, le fondeur originaire de Baie-Comeau, Gaétan Beaulieu, a réalisé un exploit remarquable aux Championnats du monde des maîtres en ski de fond en remportant deux médailles d’or dans sa catégorie. L’événement annuel, qui se tient chaque année dans une région différente du globe, réunissait environ 1 000 coureurs.

Gaétan Beaulieu a d’abord dominé l’épreuve du 15 km classique, franchissant la ligne d’arrivée avec une confortable avance de 1 minute 45 secondes sur ses plus proches poursuivants. Dès le lendemain, il répétait l’exploit au 10 km classique, cette fois avec une avance de 1 minute 15 secondes, consolidant ainsi son statut de double champion du monde.

Ce triomphe couronne un parcours sportif amorcé il y a plusieurs décennies. Ceux qui l’ont côtoyé à Baie-Comeau dans les années 70 et 80 se souviennent d’un athlète infatigable, performant autant au hockey, au ballon-balai qu’à la balle lente. Il s’est ensuite tourné vers la course à pied, le vélo sur route et finalement le ski de fond, discipline qui deviendra sa véritable passion.

Travailleur acharné et passionné de ski de fond depuis 1980, il a participé à ses premiers championnats du monde en 1986 à Lake Placid, aux États-Unis. Deux ans plus tard, avec sa conjointe Suzelle, il a pris une décision déterminante : vendre la maison familiale pour s’installer sur la Côte-de-Beaupré.

Le couple a choisi Saint-Ferréol-les-Neiges, où ils résident toujours à quelques pas des sentiers, afin de bénéficier d’un environnement d’entraînement optimal, de côtoyer des skieurs de haut niveau et d’avoir accès à des entraîneurs expérimentés.

Au fil des ans, Gaétan Beaulieu a accumulé de nombreuses victoires aux championnats canadiens. Il lui aura toutefois fallu quatre décennies de participation aux championnats du monde pour atteindre son objectif ultime : la plus haute marche du podium.

« Avec l’appui de ma conjointe, Suzelle et de notre fils Jean-Philippe, né aussi à Baie-Comeau, et propriétaire de la chaîne YouTube Freeride Quebec, j’ai pu atteindre mes objectifs, travailler, croire en mes capacités et ne jamais abandonner », exprime fièrement l’athlète.

Une performance qui suscite la fierté de toute une communauté. Comme diraient ses amis : « Bravo Gat ! »