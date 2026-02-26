CHRONIQUE | Habiter le silence – Quand le calme devient un lieu de rencontre

Dans la dernière chronique, je t’invitais à écouter le fleuve et la forêt. À ralentir. À te laisser enseigner par ce qui ne parle pas, mais qui dit tant. Aujourd’hui, j’aimerais poursuivre ce chemin avec toi, en allant un peu plus loin dans cet espace souvent inconfortable… le silence.

Sur la Côte-Nord, le silence n’est jamais vraiment vide. Il est vaste. Il respire. Il s’étend entre deux bourrasques de vent, entre deux vagues qui frappent la rive. Et si, au lieu de le remplir à tout prix, tu acceptais d’y entrer pleinement?

Nous avons appris à fuir le silence. À sortir notre téléphone au moindre temps mort. À remplir chaque moment d’un bruit, d’une tâche, d’une distraction. Comme si s’ennuyer était une perte de temps. Pourtant, l’ennui est parfois la porte d’entrée vers quelque chose de précieux. Il ouvre un espace où rien n’est exigé. Où tu peux simplement être.

Quand tu oses t’ennuyer un peu, quelque chose se passe. Les couches superficielles tombent. Les pensées répétitives finissent par s’épuiser. Et derrière, il y a toi. Pas le toi pressé·e, performant·e ou utile à tout prix. Le toi qui ressent. Qui écoute. Qui existe sans justification.

Le silence devient alors un lieu de rencontre avec toi-même.

La solitude, elle aussi, souffre d’une mauvaise réputation. On la confond souvent avec l’isolement ou l’abandon. Pourtant, il existe une solitude choisie, douce, réparatrice. Une solitude qui ne coupe pas du monde, mais qui te ramène à ton centre.

Marcher seul·e dans la forêt. T’asseoir face au fleuve sans parler. Rester chez toi un soir sans plan précis. Dans ces moments-là, tu n’es pas en train de te retirer de la vie. Tu es en train de t’y reconnecter autrement.

La solitude te permet d’entendre ce que le bruit couvre habituellement. Tes besoins réels. Tes désirs. Elle t’aide à faire le tri entre ce qui t’appartient vraiment et ce que tu portes pour les autres. Elle devient une alliée quand tu cesses de la voir comme un manque.

Sur la Côte-Nord, la nature te soutient dans cette démarche. Elle ne te presse pas. Elle ne te juge pas. Elle te rappelle que le calme n’est pas une absence, mais une présence différente. Le silence du fleuve, celui de la forêt ou des grands espaces enneigés te montre qu’il est possible d’exister pleinement sans faire de bruit.

Peut-être que le plus grand défi n’est pas de trouver le silence, mais d’y rester. D’accepter ce qu’il fait remonter. Car le calme met parfois en lumière ce que tu évitais. Une fatigue. Une tristesse. Un besoin de changement. Mais c’est aussi là que commence le véritable apaisement.

Se retrouver dans le calme, c’est se donner la permission de ralentir sans culpabilité. C’est reconnaître que tu n’as pas besoin d’être constamment occupé·e pour avoir de la valeur. C’est comprendre que certaines réponses ne se trouvent pas dans l’action, mais dans l’écoute.

Alors cette semaine, je t’invite à un geste simple. Ose un moment de silence. Sans objectif. Sans musique. Sans écran. Juste toi, ta respiration et ce qui t’entoure. Observe ce qui se passe. Peut-être que tu découvriras que le silence n’est pas un vide à combler, mais un espace à habiter.

Et peut-être que, dans ce calme retrouvé, tu entendras enfin ce que ton cœur essaie de te dire depuis un moment.

Natalia

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.