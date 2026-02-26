Deux perquisitions en matière de stupéfiants à Pessamit

La Sécurité publique de Pessamit a mené, le 26 février, une opération simultanée visant deux résidences distinctes de la communauté dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants.

Selon les informations transmises par les autorités, les policiers ont exécuté deux mandats de perquisition au cours de la journée. L’opération a permis la saisie d’une quantité de cocaïne évaluée à environ 7 000 $, une somme de 300 $ en argent comptant, quatre téléphones cellulaires ainsi que du matériel lié au trafic de stupéfiants, dont une balance et des listes de noms.

À la suite de ces interventions, une femme a été arrêtée puis remise en liberté sous promesse de comparaître. Elle pourrait faire face à des accusations de trafic de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Un homme a également été interpellé dans le cadre du dossier avant d’être libéré de façon sommaire.

La Sécurité publique de Pessamit affirme poursuivre ses efforts afin de contrer le trafic de stupéfiants sur le territoire et invite toute personne détenant de l’information à communiquer avec le service de police au 418 567-2211, à la ligne Info-Drogue au 418 567-7856 ou par courriel à infodrogue@pessamit.ca