Le Groupe Tactique d’Intervention arrête des Septiliens

L’opération policière en cours depuis mercredi soir s’est soldée par l’arrestation de deux Septiliens présumés comme étant les têtes dirigeantes du réseau de vente de drogue North Savage Gang (NSG) sur le territoire.

Les policiers avaient été aperçus en pleine action aux environs d’immeubles à logements de la rue Régnault, mercredi soir. L’opération était en lien avec les violences armées et le trafic de drogue.

Depuis, le Groupe Tactique d’Intervention a procédé à quatre perquisitions à Sept-Îles. Les opérations se sont déroulées sur les rues Falkan, Brochu, Revillon et Cartier.

Ils ont arrêté William Monger-Gagnon 28 ans et Thomas Bergeron 26 ans, tous deux de Sept-Îles.

« L’enquête tend à démontrer que ces deux individus seraient les têtes dirigeantes du réseau de vente de drogue à Sept-Îles pour les North Savage Gang (NSG) », a indiqué la Sûreté du Québec. « Ils seraient également les commanditaires de plusieurs actes de violence dans les derniers mois ».

Les deux individus comparaîtront jeudi, au palais de justice de Sept-Îles. Il en va de même pour un homme de 55 ans qui a également été arrêté.

Le North Savage Gang serait né de conflits au sein du Blood Family Mafia. Des membres du BFM auraient créé cette autre organisation pour mener leurs propres affaires.