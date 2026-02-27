La série noire du Drakkar se prolonge

Le Phoenix de Sherbrooke a prolongé le calvaire du Drakkar, vendredi soir, quand il lui a infligé un huitième revers d’affilée sur la patinoire du Centre sportif Alcoa.

Inspirés par leur victoire surprise (3-1) à Chicoutimi la veille, les patineurs de l’Estrie ont poursuivi sur leur lancée en inscrivant un triomphe convaincant de 6-1 devant une foule modeste de 1267 amateurs.

Les visiteurs ont vite affiché leurs couleurs en ouvrant la marque après seulement 24 secondes d’écoulées. Les vainqueurs ont triplé leur avance avant la 12e minute de jeu et, dans le contexte actuel, disons que l’issue du match était déjà réglée.

Très fragiles depuis les récentes semaines, les vikings du navire ont de nouveau été incapables de suivre la cadence. Sur le plan offensif, le Drakkar a été limité à trois maigres buts à ses quatre dernières sorties à la maison.

Avantage numérique

Après avoir inscrit un filet (Adam Cavallin) en toute fin de première période, les locaux ont eu l’occasion de se rapprocher, au deuxième tiers, alors qu’ils ont bénéficié d’un avantage numérique de deux hommes.

Le jeu de puissance, limité à un seul tir au but durant la séquence, n’a pas su en profiter et l’ennemi n’a pas mis de temps à répliquer en portant le score à 4-1, quelques minutes plus tard.

« C’est dommage, car les joueurs avaient démontré plus d’intensité de hargne en deuxième période. Encore une fois, une mauvaise couverture en défensive leur a permis de marquer un quatrième but, qui a fait mal », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Malgré les préparations d’avant-match, l’entraîneur-chef admet que ses hommes ont beaucoup de mal à bien exécuter. « Les plans sont là et ils ont les outils nécessaires, mais il faut s’impliquer davantage pour tout mettre en place ».

En vitesse

Chad Bellemare et Jayden Plouffe ont dirigé l’offensive des gagnants avec des doublés. Louis-Alex Tremblay et Brogan McNeil ont aussi trompé la vigilance du gardien de but Mathias Hernandez, qui a fait face à 34 lancers.

Beaucoup moins sollicité, son vis-à-vis Justin Brisebois a connu une soirée beaucoup plus calme devant sa cage avec 15 tirs, dont un seul au cours du troisième engagement.

Le Drakkar, qui a pu compter sur le retour au jeu du vétéran Kyle Powers, tentera de nouveau de secouer sa torpeurs, samedi après-midi (16 h), quand il recevra la visite des Voltigeurs de Drummondville torpillés par le pointage de 13-1, vendredi, à Chicoutimi.