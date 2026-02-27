Une manifestation contre le programme fédéral de rachat des armes à feu 

Par Karianne Nepton-Philippe 10:34 AM - 27 février 2026
Temps de lecture :

Des chasseurs dénoncent le programme fédéral de rachat des armes à feu de style arme d'assaut. Photo Pixabay

Plusieurs chasseurs dénoncent le programme fédéral de rachat des armes à feu de style arme d’assaut. Une mobilisation se tiendra le 28 février dès 10 h devant la colline parlementaire à Québec. 

« On ne s’attaque pas au vrai problème », lance Claude Fortin, vice-président du conseil d’administration de l’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes, qui participera à cette manifestation. 

L’objectif de la mobilisation : faire comprendre que le gouvernement fédéral pénalise les mauvaises personnes. 

« On veut montrer notre mécontentement. Le but, c’est de faire acte de présence pour montrer que ça touche beaucoup de monde et que ce n’est pas la bonne manière de s’y prendre », souligne M. Fortin. 

« Ça n’a aucun sens, parce que la criminalité ne vient pas des chasseurs ou des pêcheurs. Ce ne sont pas ceux qui ont des armes légales », ajoute-t-il. 

Le gouvernement du Canada précise sur son site web que le programme « a été élaboré afin de donner aux entreprises et particuliers admissibles qui possèdent ces armes à feu et dispositifs interdits la possibilité de se conformer à la loi ». 

Québec est actuellement la seule province qui y souscrit.

Les gens peuvent s’y inscrire d’ici la fin mars et obtenir une indemnisation. Par ce programme, le gouvernement souhaite ainsi récupérer 152 000 armes à feu prohibées.

Pour Claude Fortin, il est important de comprendre que les chasseurs possèdent des armes légales. 

« Ce ne sont pas des armes avec lesquelles on se promène partout. Là, du jour au lendemain, on viendrait nous dire que ça ne fait plus et qu’on nous enlève nos armes pour la chasse », dit-il. 

« Il faut aussi comprendre qu’on se plie à toutes les lois et aux règlements qui vont avec [la possession d’armes]. Ce sera quoi la prochaine affaire ? », s’exclame-t-il ensuite. 

