Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Nadia Dorval 7:00 AM - 28 février 2026
Temps de lecture :

Le site de SM-3. 1- Le poste de départ, où sera installé un 3e transformateur, afin d'élever la tension pour le transport.2-La centrale souterraine taillée à même le roc, où le groupe numéro 3 est prêt à être installé. 3- La ligne de transport de 315 kV existante vers le poste Arnaud. Source : site web d'Hydro-Québec

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Une troisième turbine qui fait réagir

La volonté d’Hydro-Québec (HQ) d’ajouter une troisième turbine à la centrale SM-3 sur la rivière Sainte-Marguerite provoque des réactions variées. Alors que la ZEC Matimek souhaite en savoir plus avant de se prononcer tout en exprimant des préoccupations, la Fondation Rivières estime que ce projet a du sens, puisque planifié sur une rivière déjà harnachée. 

Une troisième turbine qui fait réagir

10 perquisitions en deux semaines sur la Côte-Nord


Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été très actifs durant les deux dernières semaines afin de contrer le crime organisé et les violences armées entre Sacré-Cœur et Baie-Comeau.

10 perquisitions en deux semaines sur la Côte-Nord

90 861 $ pour faire bouger la Côte-Nord dès la relâche

Alors que la relâche scolaire approche à grands pas, un investissement de 90 861 $ donnera le coup d’envoi à une série d’activités inclusives sur la Côte-Nord, visant à encourager les personnes vulnérables à adopter un mode de vie plus actif.

90 861 $ pour faire bouger la Côte-Nord dès la relâche

Une manifestation contre le programme fédéral de rachat des armes à feu 


Plusieurs chasseurs dénoncent le programme fédéral de rachat des armes à feu de style arme d’assaut. Une mobilisation se tiendra le 28 février dès 10 h devant la colline parlementaire à Québec.

Une manifestation contre le programme fédéral de rachat des armes à feu 

Festival Eau Grand Air : une 11e édition à saveur québécoise


Du 2 au 4 juillet, le parc des Pionniers vibrera au rythme d’une programmation à saveur québécoise à l’occasion du retour du Festival Eau Grand Air. Pour sa 11édition, l’événement mise sur des têtes d’affiche populaires, une tournée d’adieu attendue et une place pour la relève musicale.

Festival Eau Grand Air : une 11e édition à saveur québécoise

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

CHRONIQUE | Habiter le silence – Quand le calme devient un lieu de rencontre

CHRONIQUE | Notre voisin se prend-il pour le nombril du monde ?

CHRONIQUE | Vivre près de la nature – La sagesse tranquille du fleuve et des bois

Emplois vedettes

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Chronique

CHRONIQUE | Habiter le silence – Quand le calme devient un lieu de rencontre

Consulter la nouvelle

CHRONIQUE | Notre voisin se prend-il pour le nombril du monde ?

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 25 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer