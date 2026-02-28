Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine
Le site de SM-3. 1- Le poste de départ, où sera installé un 3e transformateur, afin d'élever la tension pour le transport.2-La centrale souterraine taillée à même le roc, où le groupe numéro 3 est prêt à être installé. 3- La ligne de transport de 315 kV existante vers le poste Arnaud. Source : site web d'Hydro-Québec
Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.
Une troisième turbine qui fait réagir
La volonté d’Hydro-Québec (HQ) d’ajouter une troisième turbine à la centrale SM-3 sur la rivière Sainte-Marguerite provoque des réactions variées. Alors que la ZEC Matimek souhaite en savoir plus avant de se prononcer tout en exprimant des préoccupations, la Fondation Rivières estime que ce projet a du sens, puisque planifié sur une rivière déjà harnachée.
10 perquisitions en deux semaines sur la Côte-Nord
Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été très actifs durant les deux dernières semaines afin de contrer le crime organisé et les violences armées entre Sacré-Cœur et Baie-Comeau.
90 861 $ pour faire bouger la Côte-Nord dès la relâche
Alors que la relâche scolaire approche à grands pas, un investissement de 90 861 $ donnera le coup d’envoi à une série d’activités inclusives sur la Côte-Nord, visant à encourager les personnes vulnérables à adopter un mode de vie plus actif.
Une manifestation contre le programme fédéral de rachat des armes à feu
Plusieurs chasseurs dénoncent le programme fédéral de rachat des armes à feu de style arme d’assaut. Une mobilisation se tiendra le 28 février dès 10 h devant la colline parlementaire à Québec.
Festival Eau Grand Air : une 11e édition à saveur québécoise
Du 2 au 4 juillet, le parc des Pionniers vibrera au rythme d’une programmation à saveur québécoise à l’occasion du retour du Festival Eau Grand Air. Pour sa 11e édition, l’événement mise sur des têtes d’affiche populaires, une tournée d’adieu attendue et une place pour la relève musicale.