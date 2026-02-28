Dubaï et Oman sur grand écran dans les cinémas de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 28 février 2026
Temps de lecture :

Le film Dubaï et Oman - Entre nature et démesure propose une découverte de deux pays de la péninsule Arabique : les Émirats arabes unis et le Oman. Photo courtoisie

Modernité flamboyante, déserts majestueux et traditions millénaires : le nouveau film des Aventuriers Voyageurs transporte les cinéphiles nord-côtiers au cœur du Moyen-Orient. 

Le tout nouveau film des Aventuriers Voyageurs vous invite à une immersion fascinante au cœur du Moyen-Orient, où la modernité des plus audacieuses côtoie une nature grandiose et où les traditions sont millénaires. Présenté dès le 10 mars à Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, le documentaire promet un dépaysement total.

Intitulé Dubaï et Oman – Entre nature et démesure, le film réalisé par Serge Roy et Johanne Painchaud propose une découverte de deux pays de la péninsule Arabique : les Émirats arabes unis et le Oman.

Entre modernité éclatante et traditions séculaires, les spectateurs sont plongés dans l’univers extravagant de Dubaï, métropole aux gratte-ciel vertigineux et au luxe démesuré. Le parcours se poursuit à Abu Dhabi et à Al Ain, où l’innovation se mêle à un patrimoine riche de plusieurs siècles d’histoire et de culture.

Le documentaire met aussi le cap sur Oman, pays authentique marqué par ses montagnes, ses vastes déserts et ses littoraux spectaculaires, qui dessinent des paysages à couper le souffle. L’ensemble propose un regard contrasté sur une région du monde souvent méconnue, carrefour stratégique entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

Originaires de Québec, Serge Roy et Johanne Painchaud voyagent depuis de nombreuses années, faisant de leurs périples une véritable façon de vivre et de partager. Autodidactes en audiovisuel, ils ont perfectionné leur savoir-faire au fil de leurs aventures aux quatre coins du globe.

Au cours des dernières années, ils ont exploré notamment la Chine, le Japon, l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam, le Costa Rica, l’Écosse et les États-Unis. Amateurs de vélo et de randonnée, ils apprécient autant la sérénité des régions rurales que l’effervescence des grandes villes, une passion qu’ils ont transmise à leurs deux filles.

Le duo a déjà signé plusieurs films remarqués, consacrés à la Malaisie (2019), la Suisse (2021), la Nouvelle-Écosse (2022), les îles grecques (2023) et la Grèce continentale (2024).

Le film est réalisé par Serge Roy et Johanne Painchaud. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Relâcher au Musée régional de la Côte-Nord

(PHOTOS) Manifestation à Québec contre le programme de rachat des armes 

Le député Montigny rend hommage à Marcel Furlong

Emplois vedettes

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre

Vice-présidente ou vice-président au développement durable et aux partenariats en territoire nordique 2026-376-351

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Relâcher au Musée régional de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

(PHOTOS) Manifestation à Québec contre le programme de rachat des armes 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 25 février 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer