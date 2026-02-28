Le député Montigny rend hommage à Marcel Furlong

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a salué cette semaine les 30 ans de dévouement de l’ancien préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

M. Montigny a qualifié l’ancien politicien, lors de sa déclaration à l’Assemblée nationale, de « bâtisseur d’unité ».

« Marcel a changé notre rapport au territoire. Grâce à lui, la Manicouagan n’est plus seulement une terre de ressources, mais une fierté que l’on habite avec vision », déclare Yves Montigny.

« Après trois décennies d’engagement, M. Furlong laisse derrière lui une région transformée par sa vision audacieuse et une réconciliation économique historique avec la communauté de Pessamit », soutient-il ensuite.

Rappelons que Marcel Furlong a quitté la vie politique au moment des élections municipales à l’automne. Il ne s’était pas représenté comme préfet de la MRC de Manicouagan.