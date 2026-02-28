(PHOTOS) Manifestation à Québec contre le programme de rachat des armes 

Une manifestation se déroule en ce 28 février devant l’Assemblée nationale à Québec, visant à contester le programme fédéral de rachat des armes à feu de style arme d’assaut.

La mobilisation a commencé à 10 h ce matin et se déroulera toute la journée.

Ils sont majoritairement des chasseurs à dénoncer cette mesure, car ils soutiennent que celle-ci pénalise les mauvaises personnes.

Notons la présence sur place de quelques chasseurs de la Manicouagan, dont des membres de l’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes.

