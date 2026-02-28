Le taux d’inoccupation des logements passe à 1,3 % à Baie-Comeau

Le taux d’inoccupation des logements à Baie-Comeau est passé de 0,5 % à 1,3 %.

« Bien que cette légère hausse montre quelques disponibilités supplémentaires, le marché reste très tendu, bien en dessous du seuil d’équilibre de 3 % », indique Marie-Josée Paradis, directrice du service de développement économique.

Selon elle, les logements demeurent difficiles à trouver, particulièrement pour les familles, les travailleurs et les nouveaux arrivants.

« Nous suivons de près la situation et travaillons avec plusieurs promoteurs pour répondre aux besoins en logements autant neufs qu’abordables. »

Transport adapté

La Ville de Baie-Comeau a toujours l’intention de retourner en appel d’offres pour trouver une entreprise pour le service de transport adapté sur son territoire, ainsi qu’à Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel et Ragueneau.

Entre-temps, elle adopte son plan budgétaire 2025-2027 et sa contribution au transport adapté augmentera chaque année. Elle est prévue à 184 500 $ en 2027, soit 30 % de plus qu’en 2025. Un comité est toujours en place pour analyser la situation et trouver des solutions.

Premiers répondants médicaux

Baie-Comeau souhaite implanter un service de premiers répondants médicaux.

Le maire Michel Desbiens fait savoir que le but est « d’améliorer la rapidité d’intervention lors d’urgences médicales ».

Ce service serait offert en collaboration avec le CISSS de la Côte-Nord et reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce sont les balbutiements du projet et, pour ce faire, la Ville a déposé une demande d’aide financière au ministère de la Santé et des Services sociaux.