Le contrat pour les rénovations extérieures de la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau revient à l’entreprise Construction Nicolas Avoine de Pointe-Lebel.

Le coût de la soumission s’élève à 3 163 062 $. De ce montant, 2,3 M$ sont financés par le Programme d’aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, déclare ces travaux comme un « investissement nécessaire dans une infrastructure municipale très fréquentée ».

Soutien à Vague de rires

Le festival d’humour Vague de rires, qui tiendra sa première édition du 18 au 20 juin, reçoit du support des instances locales.

La Ville de Baie-Comeau a signé un protocole d’entente de trois ans, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Elle offre une contribution en biens et services d’une valeur de 8 500 $ annuellement et une aide financière de 10 000 $ pour 2026.

Ensuite, la MRC accorde une aide financière de 5 000 $ à titre de partenaire majeur.