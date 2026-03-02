Baie-Comeau sur la couverture d’un agenda scolaire

Par Johannie Gaudreault 2:00 PM - 2 mars 2026
Temps de lecture :

Voici la photo en question prise par Daniel Ongaro. Elle illustre le parc des Pionniers de Baie-Comeau. Photo Daniel Ongaro

La photographie d’un citoyen de Baie-Comeau sera vue pendant toute une année par des enseignants de la région.

Daniel Ongaro, photographe amateur natif de la ville, a remporté un concours dont le prix consiste à voir son cliché du parc des Pionniers illustrer la page couverture de l’agenda 2026-2027 du Syndicat de l’enseignement de la Haute Côte-Nord (SEHCN).

L’agenda, distribué aux enseignants du secteur de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord, circulera ainsi tout au long de l’année scolaire avec, en première page, une scène captée par un passionné de la région.

La photographie primée a été prise à partir d’un angle peu commun. Daniel Ongaro offre une perspective originale du site. Il souligne également que les conditions étaient idéales au moment de la prise de vue. « Cette journée-là, la lumière était exceptionnelle », mentionne-t-il.

L’image retenue faisait partie des deux clichés qu’il avait soumis au concours, l’un en hiver et l’autre en été. C’est finalement la version estivale qui a été sélectionnée. Daniel Ongaro précise qu’il n’est pas un photographe professionnel et qu’il a capté l’image avec son téléphone. Il s’agissait d’ailleurs de sa toute première participation à un concours de photographie.

Enseignant remplaçant, il affirme pratiquer la photographie par plaisir, publiant régulièrement ses clichés sur les réseaux sociaux, où il reçoit des commentaires positifs. Au-delà de la reconnaissance personnelle, le principal intéressé se réjouit de la visibilité offerte à sa ville natale. « J’étais content pour la ville vu que c’était le parc des Pionniers », indique-t-il.

