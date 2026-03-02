Deux médailles d’argent pour les Nord-Côtiers au jour deux des Jeux du Québec

Deux médailles supplémentaires se sont ajoutées à la récolte des athlètes nord-côtiers au jour deux des compétitions de la Finale provinciale des Jeux du Québec.

Maude Bouchard a remporté l’argent en judo dans la catégorie U16 F, 63 kg. En patinage artistique, Rose Girard-Lachance à décroché l’argent dans la catégorie pré-novices dames. Notons que Mme Girard-Lachance a aussi battu son record personnel avec un pointage de 69,94.

En gymnastique, Noémie Lavoie a frôlé la médaille de bronze à l’épreuve du saut.

En patinage artistique Emmanuelle Bourque a livré une performance éblouissante et a terminé en cinquième position.

Soulignons également la performance à l’épreuve de relais mixte en ski de fond des jumeaux Raphaël Vachon et Héloïse Vachon. Leur persévérance leur a permis d’atteindre la 19e place.

Les compétitions de la Finale provinciale des Jeux du Québec se poursuivent jusqu’au 7 mars 2026 à Blainville.