Haute-Côte-Nord : un nouveau forfait pour les motoneigistes

Trois pourvoiries se sont associées pour développer un nouveau circuit de motoneige dans le nord du territoire à cheval entre la Haute-Côte-Nord et les Monts-Valin. Leur but est de faire découvrir des endroits uniques, où la neige ne manque pas en période hivernale.

Les Sentiers des bois est le résultat d’une association entre les pourvoiries Pelchat, du Club du lac des Baies et Québec Nature.

L’un des instigateurs du projet et propriétaire du Club du lac des Baies, Pascal Hovington, indique que le but était de créer des circuits en boucle entre Labrieville à l’est et les Monts-Valin et Sacré-Cœur à l’ouest.

L’initiative vise à offrir différentes expéditions, qui pourront également au cours de leur trajet se rendre chez des membres associés du projet qui exploitent des relais ou de l’hébergement.

Selon Pascal Hovington, les Sentiers des bois répondent surtout à un besoin de « développer le nord », un tronçon de plus de 100 kilomètres qui passe chez les pourvoiries Monts-Valin, Clauparo, Québec Nature et Chenail du Nord.

On peut y rejoindre le relais La Chapelle à l’est et arriver près de la ZEC Labrieville à l’ouest, notamment.

Services

L’essence et l’hébergement étaient des obstacles pour tirer le plein potentiel de ce tronçon. « Faire le tour par en haut sans essence, c’est impossible, et c’est pour ça qu’on va s’arranger pour assumer les services d’essence », résume-t-il.

Les motoneigistes pourront donc dormir en paix dans une des pourvoiries associées dans le nord en plus d’être ravitaillés en carburant.

Il leur sera possible d’être guidés à travers leur périple s’ils le désirent et de louer des motoneiges, au besoin.

Les trois pourvoyeurs veulent également offrir des à-côtés comme des activités de pêche et de randonnée, par exemple. « Tranquillement pas vite, on va avoir des activités comme ça dans nos pourvoiries. Si tout va bien, il va y en avoir beaucoup d’autres qui vont se joindre à ça », révèle M. Hovington.

Année test

2026 est l’année test pour le regroupement de pourvoyeurs qui travaille à régler les derniers détails de ses forfaits. « À partir de 2027, tout sera prêt. C’est là que ça va fesser dans le tas », assure avec confiance Pascal Hovington.

« Les boucles comme ça, c’est ce qui fait que ça marche pour la motoneige en Gaspésie. C’est ce qu’on veut créer et, avec le temps, on va pouvoir créer de nouveaux sentiers. Ça va être bénéfique pour la région également », ajoute-t-il.

Les amateurs de motoneige seront servis avec plusieurs possibilités d’expéditions dans le nord du territoire. Photo Sentiers des bois

Et pour avoir parcouru quelques fois le sentier avec des groupes notamment français et américains, l’instigateur des Sentiers des bois est satisfait.

« C’est un peu du hors-piste, un peu de sentier, et le sentier est vraiment beau. C’est le nouveau style de motoneige qu’on veut faire vivre aux gens », précise-t-il.

Pascal Hovington mentionne également que les clients pourront télécharger la carte des sentiers sur leur téléphone. « Ça va être très bien structuré », promet-il.

Pour ce qui est de la beauté des paysages, le pourvoyeur est confiant qu’ils ont de quoi charmer.

« Il y a des endroits qui sont normalement inaccessibles avec des points de vue extraordinaires. Quand les gens de l’extérieur vont entrer dans les Monts-Valin ou sur notre territoire, ils vont faire un saut », avance Pascal Hovington.