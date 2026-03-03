Jeux du Québec : la Côte-Nord se démarque pour son éthique sportive

La Côte-Nord n’a pas remporté de médaille lors de la troisième journée de la Finale provinciale des Jeux du Québec, mais elle obtient 2 bannières d’éthique en loisir et en sports.

Elles ont été remises aux équipes de ski de fond et de gymnastique.

La bannière d’éthique en loisir et en sport est remise à une équipe ayant affiché un comportement exemplaire en lien avec les 5 valeurs associées, soit l’inclusion, la sécurité, le respect, le bien-être et l’épanouissement.

Au niveau individuel, on peut souligner la performance de Myliana Gaudreault de Forestville, en patinage artistique. Dans la catégorie Juvénile Dame C, elle a eu un pointage de 28.07 et ce qui représente un record personnel.

Le trio de patineurs de vitesse baie-comois, Loïk Malenfant, Loucas Marin et Aleck Labrie ont réussi à se démarquer durant leur parcours pour la finale de Blainville 2026. Les trois ont battu leur record personnel lors des compétitions.

L’équipe féminine de hockey a terminé son parcours avec une défaite contre la délégation de Richelieu-Yamaska.