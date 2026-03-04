Jeux du Québec : pas de médailles pour la Côte-Nord au 4e jour

Par Karianne Nepton-Philippe 8:15 AM - 4 mars 2026
Sarah Richard Tremblay, la cheffe de délégation Côte-Nord pour les Jeux du Québec à Blainville. La région compte 109 athlètes, 32 entraîneurs/accompagnateurs et 13 missionnaires. Photo courtoisie

Les Nord-Côtiers n’ont pas obtenu de médaille lors de la quatrième journée des Jeux du Québec à Blainville. De plus, le bloc 1 laisse place au bloc 2 qui débutera les compétitions mercredi. 

Au judo, les athlètes nord-côtiers sont arrivés en quatrième position. Ils se classent ensuite en 9e position pour le trampoline et la 10e au ski de fond. 

Au patinage artistique, la Côte-Nord se classe au 12e rang, tandis qu’elle termine 16e au patinage de vitesse et au badminton. 

Finalement, les Nord-Côtiers arrivent en 18e pour la gymnastique et au hockey féminin. 

Le bloc 2 représentant la Côte-Nord prendra donc place pour la ringuette, le curling, le tennis de table et le hockey masculin. 

On compte un total de 7 entraîneurs, 4 accompagnateurs, 46 athlètes et de 11 missionnaires.

