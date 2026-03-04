Québec donne le feu vert à AquaBoreal 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:00 AM - 4 mars 2026
C'est à Baie-Trinité que s'établira le projet de production de saumon AquaBoreal. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le projet d’aquaculture terrestre à Baie-Trinité passe à la vitesse supérieure, alors que Québec donne le feu vert à AquaBoreal. Le dépôt officiel du décret ministériel autorise maintenant la réalisation projet et atteste de sa pleine conformité aux exigences environnementales.

Cette autorisation permet à l’entreprise d’entamer les démarches menant à l’obtention des permis de construction, en plus du montage financier.

« Le dépôt du décret ministériel marque une étape déterminante pour AquaBoreal, mais aussi pour l’ensemble du Québec, qui aspire à renforcer son autonomie en approvisionnement de saumon », lance le président d’AquaBoreal, Léopold Landry. 

« Cette avancée confirme la solidité et la crédibilité de notre démarche. Nous sommes fiers de contribuer, par notre projet, aux ambitions d’autonomie alimentaire des gouvernements du Québec et du Canada, en développant ici même une production durable, responsable et ancrée dans les plus hauts standards environnementaux », poursuit-il. 

Mégawatts, permis et financement : des conditions clés réunies

AquaBoreal se réjouit de la concrétisation de son projet et dispose désormais des trois leviers essentiels à sa réalisation.

L’entreprise bénéficie d’une préautorisation pour le bloc d’électricité ainsi que de l’ensemble des autorisations réglementaires requises.

Elle a également obtenu le décret ministériel nécessaire à la délivrance de ses permis de construction. Finalement, l’acceptabilité sociale est un facteur clé pour l’entreprise.

« AquaBoréal est un projet porteur que je suis de près depuis longtemps. […] Comme gouvernement, nous sommes fiers d’appuyer des initiatives structurantes qui contribuent à renforcer notre autonomie alimentaire », déclare Donald Martel, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

AquaBoreal est maintenant en position de poursuivre activement le montage financier de son projet, en collaboration avec ses investisseurs et partenaires stratégiques.

Un projet de plus d'un milliard de dollars pour l'eau pure de Baie-Trinité 

