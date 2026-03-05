Début du bloc 2 aux Jeux du Québec

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:20 AM - 5 mars 2026
Temps de lecture :

Mercredi, nous avons eu droit aux premières victoires de la Côte-Nord pour la Finale 2026 en tennis de table. Photo courtoisie

Plusieurs équipes représentant la Côte-Nord étaient en action le 4 mars alors que débutait le bloc 2 aux Jeux du Québec

En curling juvénile masculin, l’équipe de la Côte-Nord a gagné 6-1 contre l’équipe de L’Estrie, mais a subi la défaite contre les Laurentides, 7-3, dans une partie chaudement disputée.

Au hockey masculin, l’équipe de la Côte-Nord a affronté l’équipe de la région de Bourassa dans une partie ponctuée de robustesse et s’est inclinée 5-2. Le gardien de but a fait un excellent travail pendant tout le match pour garder son équipe dans la partie en arrêtant pas moins de trois échappées. La prochaine partie des Nord-Côtiers aura lieu jeudi à 12 h 15 contre Richelieu-Yamaska.

En ringuette, l’équipe de la Côte-Nord a perdu son premier match 8-2 contre Chaudière-Appalaches. Les représentantes de la Côte-Nord se sont bien reprises à leur deuxième match avec une victoire convaincante de 7-0 contre le Centre-du-Québec. Elles affronteront l’Outaouais jeudi.

En tennis de table, la Côte-Nord a obtenu ses premières victoires. Quddus Leung avec deux victoires de 3-0 en quatre parties, Ashley Pinette avec une victoire de 3-0 en trois parties et Jolika André avec elle aussi une victoire de 3-0 en quatre parties. Les trois pongistes seront en action jeudi pour déterminer leur rang entre le 11e et le 50e rang au Québec. Les autres participants de l’équipe vont reprendre l’action également demain jeudi dans la poursuite de ce tournoi en simple et en équipe.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

AquaBoreal : le décret est la clé qui ouvre la porte au reste

Une Nord-Côtière en mode K-pop

Un pas en avant pour AquaBoreal : réactions positives dans la Manicouagan

Emplois vedettes

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

AquaBoreal : le décret est la clé qui ouvre la porte au reste

Consulter la nouvelle

Une Nord-Côtière en mode K-pop

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer