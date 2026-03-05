Début du bloc 2 aux Jeux du Québec

Plusieurs équipes représentant la Côte-Nord étaient en action le 4 mars alors que débutait le bloc 2 aux Jeux du Québec

En curling juvénile masculin, l’équipe de la Côte-Nord a gagné 6-1 contre l’équipe de L’Estrie, mais a subi la défaite contre les Laurentides, 7-3, dans une partie chaudement disputée.

Au hockey masculin, l’équipe de la Côte-Nord a affronté l’équipe de la région de Bourassa dans une partie ponctuée de robustesse et s’est inclinée 5-2. Le gardien de but a fait un excellent travail pendant tout le match pour garder son équipe dans la partie en arrêtant pas moins de trois échappées. La prochaine partie des Nord-Côtiers aura lieu jeudi à 12 h 15 contre Richelieu-Yamaska.

En ringuette, l’équipe de la Côte-Nord a perdu son premier match 8-2 contre Chaudière-Appalaches. Les représentantes de la Côte-Nord se sont bien reprises à leur deuxième match avec une victoire convaincante de 7-0 contre le Centre-du-Québec. Elles affronteront l’Outaouais jeudi.

En tennis de table, la Côte-Nord a obtenu ses premières victoires. Quddus Leung avec deux victoires de 3-0 en quatre parties, Ashley Pinette avec une victoire de 3-0 en trois parties et Jolika André avec elle aussi une victoire de 3-0 en quatre parties. Les trois pongistes seront en action jeudi pour déterminer leur rang entre le 11e et le 50e rang au Québec. Les autres participants de l’équipe vont reprendre l’action également demain jeudi dans la poursuite de ce tournoi en simple et en équipe.