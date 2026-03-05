Les conservateurs accusent Carney de faire volte-face sur la question iranienne

Par Dylan Robertson, La Presse Canadienne 12:02 PM - 5 mars 2026
Temps de lecture :

Des nuages de fumée s'élèvent après des frappes menées à Téhéran, en Iran, dans le cadre de la campagne militaire israélo-américaine, le jeudi 5 mars 2026. Photo AP/Vahid Salemi

Les conservateurs accusent Mark Carney d’avoir changé d’avis sur l’Iran après que le premier ministre a indiqué qu’il laissait la porte ouverte à un déploiement militaire canadien.

M. Carney avait initialement exprimé son soutien sans équivoque aux frappes américaines contre l’Iran la fin de semaine dernière, avant de déclarer plus tard qu’il l’avait fait à regret, car cette campagne de bombardements semblait contraire au droit international.

Bien que le premier ministre ait déclaré qu’Ottawa n’avait pas l’intention de se joindre à la campagne militaire, il a ajouté mercredi qu’il ne pouvait pas exclure catégoriquement un déploiement militaire si des alliés demandaient l’aide du Canada.

Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, a affirmé que M. Carney manquait de cohérence et que ses déclarations se contredisaient.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a minimisé la possibilité d’une réponse de l’Alliance aux actions iraniennes, affirmant que personne n’a évoqué une telle mesure depuis que la Turquie, membre de l’OTAN, a signalé que le système de défense de l’Alliance avait abattu un missile balistique.

Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a déclaré qu’elle n’était pas au courant que son secrétaire parlementaire, Rob Oliphant, avait affirmé quelques jours avant l’attaque américaine qu’Ottawa ne croyait pas aux actions militaires non sanctionnées par les Nations unies.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un projet de parc solaire en développement à Sept-Îles

Début du bloc 2 aux Jeux du Québec

AquaBoreal : le décret est la clé qui ouvre la porte au reste

Emplois vedettes

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un projet de parc solaire en développement à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Début du bloc 2 aux Jeux du Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer