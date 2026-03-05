Un projet de parc solaire en développement à Sept-Îles

Deux communautés innues s’unissent afin de développer un projet de parc solaire à Sept-Îles.

Les conseils de Uashat mak Mani-utenam et de Mashteuiatsh sont derrière cette initiative.

Le terrain ciblé est situé sur la rue Alban-Blanchard dans le secteur de la Pointe-Noire et le parc aurait une capacité de 4,9 M.

Le projet sera déposé soumis à Hydro-Québec dans le cadre de l’appel d’offres pour l’acquisition de 300 mégawatts (MW) d’énergie solaire photovoltaïque. L’appel d’offres prend fin le 31 mars.

« Le développement d’un parc solaire 100 % communautaire représente une opportunité pour notre communauté et la Côte-Nord de développer une nouvelle expertise dans cette filière énergétique en pleine croissance », affirme le chef de Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, Jonathan Shetush.

« Les Premières Nations sont en mesure d’assumer pleinement le développement de cette nouvelle filière énergétique », indique pour sa part le chef du conseil innu de Mashteuiatsh, Jonathan Germain.

C’est Développement PEK qui a été mandaté pour concevoir le projet de parc solaire. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif détenu par le conseil de Mashteuiatsh. Développement PEK se spécialise dans l’élaboration et la gestion de projets énergétiques communautaires.

Si le projet est retenu par Hydro-Québec, les revenus qui seraient générés reviendraient entièrement aux partenaires.

Une rencontre d’information sera organisée pour permettre aux membres de Uashat Mak Mani-Utenam et la population de s’informer à propos du projet et leur permettre de poser leurs questions. Elle se tiendra le mardi 17 mars, de 16 h à 20 h, au Musée Shaputuan.