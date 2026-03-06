Baie-Comeau : de la danse pour faire bouger de façon inclusive 

Par Karianne Nepton-Philippe 8:32 AM - 6 mars 2026
Temps de lecture :

L'activité de danse de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord s'est tenue le 2 mars.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Plus de 40 personnes sont venues danser au pavillon Saint-Sacrement à Baie-Comeau le 2 mars pour donner le coup d’envoi aux activités organisées par L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPH).

Durant trois heures, les organismes travaillant avec une clientèle ayant des besoins particuliers étaient invités au pavillon pour danser sur la musique offerte par DJ Slater. 

Dès la première chanson, les personnes ont rapidement embarqué dans le bal, elles ont dansé et chanté. De plus, qu’elles soient assises ou debout, elles ont profité du moment. « On a vraiment une belle réponse, une quarantaine de gens. On s’est donné comme objectif de faire des activités faciles pour tous », mentionne Céline Archambault, directrice générale de l’ARLPH. 

Cette activité marquait le début d’une série d’activités offertes pendant la semaine de relâche. Tout au long de cette semaine, il y a aussi eu des activités en plein air, comme du ski et de la glissade, au Mont Ti-basse, ainsi que du patinage adapté au Centre sportif Alcoa. 

« La clientèle cible, ce sont des gens qui sont peu ou pas actifs du tout. Ça peut être des adultes ou des jeunes, des aînés et des personnes ayant un handicap », précise Mme Archambault.

Céline Archambault, directrice générale de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPH) Photo Karianne Nepton-Philippe

Plus de 90 000 $

Ces activités font partie d’une plus grande programmation d’activités inclusives, qui voit le jour grâce à un investissement de 90 861 $ de la part du gouvernement du Québec. Cela provient du Programme d’aide financière aux initiatives en milieu communautaire (PAFIMC) du ministère de l’Éducation, visant à encourager les personnes vulnérables à adopter un mode de vie plus actif.

« Nous avons 72 partenaires qui ont embarqué là-dedans et au total, nous avons environ 120 projets qui seront mis en œuvre d’ici la fin 2026 », ajoute-t-elle. 

Partout sur la Côte-Nord 

Du côté des Bergeronnes, un parcours ludique intitulé « Les défis Givrés » invitait les familles à bouger à travers une série d’épreuves interactives. Des activités ont aussi été organisées à la Station de ski Gallix à Sept-Îles. 

Avec Johannie Gaudreault

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Une nouvelle plateforme de partage des données en santé est inaugurée

Les conservateurs accusent Carney de faire volte-face sur la question iranienne

Un projet de parc solaire en développement à Sept-Îles

Emplois vedettes

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Une nouvelle plateforme de partage des données en santé est inaugurée

Consulter la nouvelle
Actualité

Les conservateurs accusent Carney de faire volte-face sur la question iranienne

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer