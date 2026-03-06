Baie-Comeau : de la danse pour faire bouger de façon inclusive 

Plus de 40 personnes sont venues danser au pavillon Saint-Sacrement à Baie-Comeau le 2 mars pour donner le coup d’envoi aux activités organisées par L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPH).

Durant trois heures, les organismes travaillant avec une clientèle ayant des besoins particuliers étaient invités au pavillon pour danser sur la musique offerte par DJ Slater.

Dès la première chanson, les personnes ont rapidement embarqué dans le bal, elles ont dansé et chanté. De plus, qu’elles soient assises ou debout, elles ont profité du moment. « On a vraiment une belle réponse, une quarantaine de gens. On s’est donné comme objectif de faire des activités faciles pour tous », mentionne Céline Archambault, directrice générale de l’ARLPH.

Cette activité marquait le début d’une série d’activités offertes pendant la semaine de relâche. Tout au long de cette semaine, il y a aussi eu des activités en plein air, comme du ski et de la glissade, au Mont Ti-basse, ainsi que du patinage adapté au Centre sportif Alcoa.

« La clientèle cible, ce sont des gens qui sont peu ou pas actifs du tout. Ça peut être des adultes ou des jeunes, des aînés et des personnes ayant un handicap », précise Mme Archambault.

Céline Archambault, directrice générale de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPH) Photo Karianne Nepton-Philippe

Plus de 90 000 $

Ces activités font partie d’une plus grande programmation d’activités inclusives, qui voit le jour grâce à un investissement de 90 861 $ de la part du gouvernement du Québec. Cela provient du Programme d’aide financière aux initiatives en milieu communautaire (PAFIMC) du ministère de l’Éducation, visant à encourager les personnes vulnérables à adopter un mode de vie plus actif.

« Nous avons 72 partenaires qui ont embarqué là-dedans et au total, nous avons environ 120 projets qui seront mis en œuvre d’ici la fin 2026 », ajoute-t-elle.

Partout sur la Côte-Nord

Du côté des Bergeronnes, un parcours ludique intitulé « Les défis Givrés » invitait les familles à bouger à travers une série d’épreuves interactives. Des activités ont aussi été organisées à la Station de ski Gallix à Sept-Îles.

Avec Johannie Gaudreault