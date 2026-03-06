Kateri Champagne Jourdain cosigne une lettre en appui à Christine Fréchette

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre de la Famille, a réitéré son appui à Christine Fréchette pour la chefferie de la Coalition avenir Québec dans une lettre ouverte.

Mme Champagne Jourdain fait cette sortie en compagnie d’Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, et de Catherine Blouin, députée de Bonaventure.

Dans la lettre ouverte, les trois élus mettent de l’avant le leadership et la connaissance des réalités des régions qu’à Mme Fréchette.

« Elle sait que la Côte-Nord est un pilier stratégique du Québec, avec sa capacité hydroélectrique majeure, la pureté exceptionnelle de son fer, ses minéraux critiques et stratégiques et ses installations portuaires qui nous connectent au monde », écrivent les trois élus.

« Nos régions ont besoin de plus que de bonnes intentions. Elles ont besoin d’une vision claire, d’une capacité d’exécution et d’un courage politique réel », ajoutent-elles.

Les trois députées indiquent que Christine Fréchette à des positions sur l’immigration, le logement, l’éducation et l’économie qui répondront à la réalité des régions éloignées.

« Nous pouvons choisir une cheffe économique, capable de comprendre la démographie fragile, les défis de main-d’œuvre et les réalités des régions éloignées. Tout ça en ayant la stature pour défendre le Québec. Pour nous, le choix est clair. Avec Christine Fréchette, les régions ne seront pas en périphérie du Québec. Elles en seront le moteur », concluent les trois députées de l’Est-du-Québec.

Tournée

Christine Fréchette sera de passage à Sept-Îles, lundi, pour aller à la rencontre des militants caquistes.

C’est le 12 avril que sera connu le nouveau chef de la Coalition avanie Québec. La personne qui sera élue deviendra premier ministre du Québec. Il y a deux candidats en lice. Il s’agit de Christine Fréchette et Bernard Drainville.