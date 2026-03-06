Le budget 2026-2027 du Québec sera déposé le 18 mars

Par La Presse Canadienne 8:47 AM - 6 mars 2026
Temps de lecture :

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, à l'Assemblée nationale le 25 mars 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Le ministre des Finances, Eric Girard, déposera le budget 2026-2027 du Québec le 18 mars prochain, soit avant l’élection de la personne qui succédera à François Legault à la tête du gouvernement.

Le prochain chef de la Coalition avenir Québec, qui deviendra de facto premier ministre, sera choisi le 12 avril par les membres caquistes.

M. Girard estime toutefois que présenter le budget avant le 31 mars «permet d’assurer la continuité des services publics et d’offrir la prévisibilité nécessaire aux citoyens, aux entreprises et aux partenaires du gouvernement dans un contexte de grande incertitude».

Le ministre des Finances assure que les deux candidats à la chefferie caquiste, Christine Fréchette et Bernard Drainville, ont été consultés lors du processus.

Pour son dernier budget avant les élections générales, prévues en octobre prochain, M. Girard promet un document «sobre et ciblé».

Il proposera des «gestes ciblés pour répondre aux priorités des Québécois», tout en maintenant une «gestion responsable» des finances publiques.

«Le budget 2026-2027 de notre gouvernement présentera un financement adéquat des missions de l’État et des investissements en infrastructures. La poursuite de l’amélioration des finances publiques ainsi que le retour à l’équilibre budgétaire demeurent au cœur de nos priorités», a souligné M. Girard dans un communiqué publié vendredi matin.

Il s’agira du huitième budget présenté par Eric Girard.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Jeux du Québec : des victoires pour les équipes de la Côte-Nord

Baie-Comeau : de la danse pour faire bouger de façon inclusive 

Une nouvelle plateforme de partage des données en santé est inaugurée

Emplois vedettes

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Jeux du Québec : des victoires pour les équipes de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Baie-Comeau : de la danse pour faire bouger de façon inclusive 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer