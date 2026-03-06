Réduction temporaire de services à l’urgence de Forestville

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord annonce que les services de l’urgence de Forestville seront périodiquement réduits.

Il n’y aura pas de médecins à l’urgence le vendredi 6 mars de 18h jusqu’au samedi 7 mars à 8h.

On mentionne que la population qui aurait besoin de consulter un médecin devra se rendre à l’urgence la plus près de son domicile, soit à Baie-Comeau ou aux Escoumins.