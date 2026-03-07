Avertissement de pluie verglaçante sur la Côte-Nord

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:01 PM - 7 mars 2026
Temps de lecture :

Un avertissement de pluie verglaçante a été émis pour la Côte-Nord. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour certains secteurs de la Côte-Nord.

Pour la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan, de la pluie verglaçante intermittente est attendue cet après-midi. Moins de 2 millimètres de pluie verglaçante restent à tomber. Les températures passeront au-dessus du point de congélation au courant des prochaines heures et la pluie verglaçante se changera en pluie intermittente, selon Environnement Canada.

Pour le secteur de Sept-Îles et de Port-Cartier, la pluie verglaçante débutera cet après-midi. Un total de 2 à 5 millimètres de pluie verglaçante est attendu, affirme Environnement Canada. Les températures passeront au-dessus du point de congélation au courant de la nuit prochaine. Les routes et les trottoirs pourraient devenir glacés et glissants.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le milieu unanimement derrière le Fonds des pêches

L’impopulaire changement d’heure a lieu en fin de semaine

Un mois de mars chargé au Centre des arts de Baie-Comeau

Emplois vedettes

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le milieu unanimement derrière le Fonds des pêches

Consulter la nouvelle
Actualité

L’impopulaire changement d’heure a lieu en fin de semaine

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer