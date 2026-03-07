L’impopulaire changement d’heure a lieu en fin de semaine

C’est le retour en fin de semaine d’un rituel honni d’une majorité de Canadiens: le changement d’heure.

Au Québec, comme dans la majorité des provinces canadiennes, le 8 mars à 2 h 00 précisément, il sera en réalité 3 h 00, ce qui marquera le début de l’heure d’été.

Le changement fait en sorte que l’on perdra une heure de sommeil, mais l’on gagnera de l’ensoleillement.

La pertinence de changer l’heure deux fois par année est de plus en plus contestée.

Près des deux tiers (67 %) des Canadiens voient leur routine de sommeil perturbée par le changement d’heure et mettent plusieurs jours à retrouver un rythme normal, selon un récent sondage Léger.

Une consultation publique menée en 2024 évoque l’impopularité du changement d’heure au Québec.

Il en ressort que 91 % des répondants souhaitent cesser le changement d’heure, selon les résultats dévoilés l’an dernier.

Sur plus de 214 000 réponses enregistrées, 72 % des répondants ont indiqué qu’ils souhaitent la fin du changement d’heure, mais en conservant l’heure d’été tout au long de l’année.

Québec n’a toutefois pas encore tranché sur l’avenir du changement d’heure. Le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a indiqué, plus tôt cette semaine, que les analyses se poursuivent sur cette question.

Ce sera d’ailleurs la dernière fois que les résidents de la Colombie-Britannique ajusteront leur montre. L’heure d’été deviendra permanente à partir de dimanche.

La décision de la province, sans coordination avec les États américains voisins, a entraîné des réactions mitigées dans le milieu des affaires.

La Chambre de commerce de la Colombie-Britannique a exprimé son soutien, tandis que la Chambre de commerce du Grand Vancouver a fait part de ses inquiétudes. Le changement d’heure est déjà aboli en Saskatchewan et au Yukon.