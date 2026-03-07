Un mois de mars chargé au Centre des arts de Baie-Comeau

C’est toute une palette de choix qui s’offre au public baie-comois en mars au Centre des arts, alors que huit spectacles sont à l’horaire.

Cette programmation commence le 11 mars avec Ensemble Renouveau et son spectacle Contes et légendes.

Sur scène, cinq musiciens plongent dans l’ambiance des nuits mystérieuses d’Arabie aux sommets enneigés de Scandinavie, en passant par des mers peuplées de pirates et d’aventures.

Musique, chants d’opéra, trames sonores emblématiques, compositions originales et clins d’œil à la musique populaire québécoise sont au menu.

Musique

Les amateurs de pop-folk sont conviés au spectacle du chanteur Émile Bourgault le 17 mars à l’Espace Alcoa. Ce spectacle intime promet douceur enveloppante et élans d’intensité.

Le 21 mars, c’est l’hommage aux Cowboys Fringants, L’Expédition, qui viendra enflammer l’Espace Alcoa. L’Expédition rend hommage au parcours marquant du groupe, de Sur mon canapé à Pub Royal, à travers leurs chansons emblématiques.

Notons que les places sont debout.

Finalement, en chanson et en musique, l’artiste ANYMA ORA’ sera de passage le 25 mars dans le cadre d’InnuRassemble 2026.

Originaire de Wendake, ANYMA ORA’ propose un univers puissant où musique électronique et rythmes autochtones se rencontrent avec audace et sensibilité.

L’artiste propose un spectacle qui célèbre le métissage culturel, la force des racines et la beauté du vivant.

Deux spectacles d’humour

Deux humoristes monteront sur la scène du Centre des arts ce mois-ci.

Tout d’abord, Jean-François Mercier présentera Avis d’ébullition le 14 mars. Restant fidèle à son style incisif, il secoue cette fois-ci les idées, les certitudes et met en lumière nos contradictions.

Le spectacle de Sam Breton du 27 mars affiche complet depuis déjà quelques semaines. Les chanceux qui ont leurs billets en main pourront assister à son nouveau one-man-show Ga-lé aller.

Théâtre et cirque

Le 20 mars, les amateurs de théâtre sont invités au Centre des arts pour la pièce Voie de contournement de Théâtre Bistouri.

Celle-ci met en scène Lisa, quarante ans, qui souhaite un enfant, mais son conjoint est infertile. Pendant ce temps, Marc, son beau-frère, nourrit des sentiments pour elle.

À travers cette situation délicate se dessine une comédie dramatique fine et actuelle sur le temps qui file, les désirs inassouvis et les dilemmes familiaux.

La pièce est présentée en formule 5 à 7 à l’Espace Alcoa.

Le mois se terminera en cirque, avec Équipage recherché du Cirque Collini le 28 mars.

L’œuvre s’adresse aux petits et grands et suit l’histoire du capitaine Mad Jack Rackham, à la recherche de son dernier moussaillon pour compléter son équipage et partir à la conquête d’un trésor mystérieux.

Dans cette fiction circassienne inspirée de l’univers maritime, le public embarque pour une aventure familiale où se succèdent acrobaties, équilibres, main à main et combats scéniques.