Une 5e position pour l’équipe de ringuette de la Côte-Nord aux Jeux du Québec

L’équipe de ringuette de la Côte-Nord a obtenu le meilleur résultat pour la région aux Jeux du Québec avec une cinquième position.

Le précédent record avait été établi aux Jeux de 2005. Lors de la dernière journée de compétition, l’équipe de ringuette a subi la défaite contre le Saguenay–Lac-Saint-Jean au compte de 8-1, mais les joueuses ont retrouvé le chemin de la victoire pour se procurer le 5e rang de la compétition avec un gain de 7-3 contre Richelieu-Yamaska.

En hockey masculin, les joueurs nord-côtiers se sont inclinés par la marque de 4-1 contre le Saguenay–Lac-Saint-Jean et ils terminent le tournoi au 12e rang.

En curling juvénile masculin, les représentants de la Côte-Nord se sont inclinés par la marque de 7-3. Ils terminent le tournoi au 7e rang. Ils ont dépassé le classement de la dernière finale d’il y a deux ans.

Au tennis de table, c’était le tournoi par équipe. L’équipe de la Côte-Nord a terminé la compétition avec 8 victoires et 10 défaites pour un classement final au 15e rang devant Bourassa et l’Abitibi-Témiscamingue.

C’est ce samedi que se tiendra la cérémonie de fermeture des Jeux du Québec 2026 de Blainville.