Baie-Comeau : week-end culturel à l’Alternative 

Par Karianne Nepton-Philippe 8:30 AM - 8 mars 2026
Temps de lecture :

Malaimé Soleil sera de passage à Baie-Comeau le 14 mars. Photo Alec Lemonde

Les 13 et 14 mars, l’Ouvre-boite culturel offre aux Baie-Comois deux spectacles à la salle de l’Alternative. 

Tout d’abord, place à l’humour le vendredi avec PB Rivard dès 20 h. Le jeune humoriste est de retour à Baie-Comeau pour le rodage de son nouveau spectacle Chat de ruelle.

Le lendemain, Malaimé Soleil viendra faire entendre sa musique au public baie-comois. Le groupe propose un spectacle qui se veut comme souffle chaud qui traverse les foules et colle au cœur. Le spectacle débutera à 20 h. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Du renfort pour les patrouilleurs de la SQ à Sept-Îles

Avertissement de pluie verglaçante sur la Côte-Nord

Le milieu unanimement derrière le Fonds des pêches

Emplois vedettes

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Du renfort pour les patrouilleurs de la SQ à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Avertissement de pluie verglaçante sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer