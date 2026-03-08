Matane–Baie-Comeau–Godbout : le navire sera redirigé le 9 mars

Par Karianne Nepton-Philippe 7:30 PM - 8 mars 2026
Temps de lecture :

Le F.-A.-Gauthier. Photo archives

La traversée du lundi 9 mars à 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, sera redirigée vers Baie-Comeau.

Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h.  Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout précise que ce changement survient en raison de problèmes techniques.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Appuyée par des femmes, Ruba Ghazal dénonce la misogynie en ligne

8 mars : messages de soutien sur les réseaux sociaux pour les femmes nord-côtières

Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine : des départs aux 40 minutes

Emplois vedettes

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Appuyée par des femmes, Ruba Ghazal dénonce la misogynie en ligne

Consulter la nouvelle

8 mars : messages de soutien sur les réseaux sociaux pour les femmes nord-côtières

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 8 mars 2026

Concours semaine de relâche

Participer