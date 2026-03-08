Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine : des départs aux 40 minutes
Traversier Tadoussac- Baie-Sainte-Catherine. Photo archives
La Société des traversiers du Québec prévient que les départs du traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine auront lieu toutes les 40 minutes de chaque rive.
Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucune précision sur la durée de ce changement.
