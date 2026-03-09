Forestville : la popote roulante reprendra grâce à une collaboration régionale

Par Johannie Gaudreault 12:35 PM - 9 mars 2026
Temps de lecture :

Un exemple de repas offert par le service de popote roulante de la Manicouagan. Photo CAB Manicouagan

Après l’annonce récente de la suspension de plusieurs services, le Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest confirme qu’une solution a été trouvée pour relancer la popote roulante. Le service doit reprendre le 16 mars grâce à une collaboration avec le CAB de la MRC de Manicouagan.

Le service de popote roulante, qui était sur pause depuis le 23 février, sera donc de retour pour les usagers de Colombier à Longue-Rive.

Dans un message adressé aux partenaires et aux organismes, la présidente du CAB Le Nordest, Sonia Leclerc, a expliqué que cette solution découle de la collaboration entre les organismes membres du regroupement des CAB de la Côte-Nord.

Ainsi, le CAB de la MRC de Manicouagan prendra en charge la préparation de quatre repas par semaine, qui seront ensuite livrés aux bénéficiaires du territoire comme à l’habitude.

Cette entente vise notamment à soutenir les personnes aînées, qui comptent parmi les principales utilisatrices du service. 

« Nous comprenons que les personnes aînées se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Nous travaillons très fort pour trouver une solution », a indiqué Sonia Leclerc.

La présidente a également tenu à remercier les organismes et partenaires mobilisés dans ce dossier, soulignant leur engagement envers les aînés de la région.

Rappelons que le CAB Le Nordest avait récemment annoncé la suspension temporaire de plusieurs services en raison d’une baisse importante du nombre de bénévoles et de changements au sein de son équipe. L’organisme avait alors précisé vouloir profiter de cette période pour recruter de nouveaux bénévoles et revoir certaines pratiques internes.

Avec la relance prochaine de la popote roulante, le CAB Le Nordest espère atténuer les impacts de cette suspension pour les usagers du territoire.

À lire aussi :

Forestville : Le Nordest suspend des services

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Baie-Comeau : le rêve d’Hugo Jobin dépasse le record

Ottawa investit 94,5 millions $ pour améliorer les données sur le marché du travail

Jeux du Québec : la Côte-Nord récompensée de la bannière de l’éthique en loisir et en sport

Emplois vedettes

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Baie-Comeau : le rêve d’Hugo Jobin dépasse le record

Consulter la nouvelle
Actualité

Ottawa investit 94,5 millions $ pour améliorer les données sur le marché du travail

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 1 avril 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer