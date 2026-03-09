Forestville : la popote roulante reprendra grâce à une collaboration régionale

Après l’annonce récente de la suspension de plusieurs services, le Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest confirme qu’une solution a été trouvée pour relancer la popote roulante. Le service doit reprendre le 16 mars grâce à une collaboration avec le CAB de la MRC de Manicouagan.

Le service de popote roulante, qui était sur pause depuis le 23 février, sera donc de retour pour les usagers de Colombier à Longue-Rive.

Dans un message adressé aux partenaires et aux organismes, la présidente du CAB Le Nordest, Sonia Leclerc, a expliqué que cette solution découle de la collaboration entre les organismes membres du regroupement des CAB de la Côte-Nord.

Ainsi, le CAB de la MRC de Manicouagan prendra en charge la préparation de quatre repas par semaine, qui seront ensuite livrés aux bénéficiaires du territoire comme à l’habitude.

Cette entente vise notamment à soutenir les personnes aînées, qui comptent parmi les principales utilisatrices du service.

« Nous comprenons que les personnes aînées se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Nous travaillons très fort pour trouver une solution », a indiqué Sonia Leclerc.

La présidente a également tenu à remercier les organismes et partenaires mobilisés dans ce dossier, soulignant leur engagement envers les aînés de la région.

Rappelons que le CAB Le Nordest avait récemment annoncé la suspension temporaire de plusieurs services en raison d’une baisse importante du nombre de bénévoles et de changements au sein de son équipe. L’organisme avait alors précisé vouloir profiter de cette période pour recruter de nouveaux bénévoles et revoir certaines pratiques internes.

Avec la relance prochaine de la popote roulante, le CAB Le Nordest espère atténuer les impacts de cette suspension pour les usagers du territoire.

