Jeux du Québec : la Côte-Nord récompensée de la bannière de l’éthique en loisir et en sport

Par Sylvain Turcotte 10:55 AM - 9 mars 2026
Temps de lecture :

La cheffe de mission de la Côte-Nord, Sarah Richard Tremblay, toute souriante, avec en main le drapeau de l'éthique en loisir et en sport. Photo courtoisie

Mission accomplie pour la délégation nord-côtière à la 60Finale des Jeux du Québec – Blainville 2026, qui a connu son dénouement sur l’heure du souper samedi avec la cérémonie de clôture. La région a mis la main sur la bannière de l’éthique sportive en loisir et en sport, objectif qui était ciblé par sa cheffe de mission, Sarah Richard Tremblay.

« La Finale de Blainville a définitivement marqué la Côte-Nord. Les mots clés de cette finale étaient dépassement de soi et éthique sportive », a résumé Mme Richard Tremblay.

La bannière de l’éthique est le fruit du comportement exemplaire des athlètes, accompagnateurs, entraîneurs et missionnaires, mais aussi des trois bannières par sport récoltées par les Nord-Côtiers en gymnastique, ski de fond et hockey masculin.

La délégation nord-côtière a également démontré une belle progression par rapport à la dernière finale d’hiver, celle à Rimouski en 2024, malgré qu’elle était absente en curling féminin. Elle se traduit par une sixième place au classement de la région la plus améliorée.

Six podiums 

Pour l’ensemble des deux blocs de compétitions, la Côte-Nord s’est inscrite six fois au tableau des médailles avec une récolte de trois écus d’argent (Laurianne Rodgers et Maude Bouchard en judo, ainsi que Rose Girard Lachance en patinage artistique) et autant de bronze (Cadel Talbot, Médric Duguay et Laurence Dubé, tous les trois en judo).  

Plusieurs athlètes de la délégation ont également enregistré des marques personnelles.

Au classement par sport, soulignons l’excellente quatrième place des judokas nord-côtiers et la cinquième position de l’équipe de ringuette.

Pour cette dernière discipline, il s’agit du meilleur classement dans l’histoire de la Côte-Nord aux Jeux du Québec. En 2005, à Saint-Hyacinthe, la région avait pris le septième rang. En 2015, à Drummondville, la Côte-Nord s’était emparée de la médaille d’or (petite médaille) en division 2, se voyant conférer le huitième rang sur seize régions participantes en ringuette. 

Au final de cette 60e édition des Jeux du Québec à Blainville, la cheffe de mission parle de « mission accomplie ! Je suis plus que fière de toutes les personnes qui ont porté le bleu et l’orange durant cette finale », a dit Sarah Richard Tremblay, remplie d’émotions.

Le flambeau des Jeux du Québec se tournera maintenant vers la prochaine édition, celle d’été, en 2027, à Saint-Georges, en Beauce. 

Finalistes Bourse Alice-Cloutier : Laurence Nolet (badminton), Anaëlle Bernard (gymnastique), Olivianne Dubé (hockey féminin), Laurence Dubé (judo), Raphaëlle Carrière (patinage artistique), Héloïse Vachon (ski de fond), Amélia Morin (trampoline), Loucas Marin (patinage de vitesse), Charles Noël (curling masculin), Alexis Tremblay (hockey masculin), Alexe Picard (ringuette) et Yannick Jomphe (tennis de table). 

Pour les résultats complets de la 60e Finale des Jeux du Québec : resultats.jeuxduquebec.com/

Pour plus de photos et faits marquants : www.facebook.com/JdQ.CTN. 

L’honneur de porter le drapeau de la Côte-Nord à la cérémonie de clôture de la 60e Finale des Jeux du Québec est revenu à Laura-Lee Marcoux, membre de l’équipe de ringuette. En plus de démontrer du leadership, elle a trouvé le fond du filet onze fois en six rencontres. Sur la photo, elle est accompagnée de la cheffe, Sarah Richard Tremblay. Photo courtoisie

Politique d'opinion et commentaire

