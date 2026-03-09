Tempête : des traversées annulées entre Matane et la Côte-Nord

Les traversées prévues entre Matane et la Côte-Nord le mercredi 11 mars, à 14 h et 17 h, sont annulées.

La tempête hivernale à l’horizon cette semaine causera des conditions de navigation défavorables entre les deux rives. La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout rappelle que les dépôts sur réservations seront remboursés.

Les départs du 12 mars sont incertains et pourraient être annulés.