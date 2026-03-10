Championnat provincial universitaire : les frères Simard réunis

Les frères Simard seront de nouveau côte à côte sur la piste, cette fois sous les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, prêts à représenter ensemble leur région natale sur la scène universitaire québécoise.

Nord-Côtiers de souche, Justin et Liam Simard poursuivront désormais leur parcours au sein de la même formation, une première depuis leurs années à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau.

Déjà membre du programme depuis trois saisons, Justin Simard vient de contribuer à une troisième conquête consécutive du championnat provincial universitaire du RSEQ. Lors de la compétition disputée les 20 et 21 février à l’Université McGill, le spécialiste des épreuves combinées a terminé sixième à l’heptathlon, en plus d’obtenir des résultats au lancer du marteau, au saut en hauteur et au 60 mètres.

L’étudiant en enseignement secondaire décrit une saison faite « de hauts et de bas », marquée par des blessures, mais aussi par une progression constante. Formé au club d’athlétisme de Baie-Comeau, il affirme que ses années sur la Côte-Nord lui ont appris à toucher à toutes les disciplines et à cultiver le plaisir du sport, un élément qu’il considère encore comme essentiel à son développement. Lors de ses retours dans la région, il prête d’ailleurs main-forte aux plus jeunes athlètes nord-côtiers.

À l’automne, il pourra compter sur la présence de son frère cadet. Liam Simard, classé élite par Athlétisme Québec, vice-champion canadien U20 au décathlon et détenteur de quatre records québécois, a choisi de décliner des offres ailleurs au pays et aux États-Unis pour se joindre au Rouge et Or. Il s’est entendu pour trois saisons avec l’Université Laval.

En réunissant leurs forces à Québec, les frères Simard s’inscrivent dans la continuité d’un parcours amorcé dans leur région natale qui servira à la relève régionale.