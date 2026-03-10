L’organisation de la Loppet Rapido de Sept-Îles est prête pour la tempête hivernale

Les fondeurs se laissent désirer à l’approche de l’édition 2026 du Loppet Rapido au calendrier pour ce samedi 14 mars. Les organisateurs assurent que les conditions de pistes seront favorables à la tenue de l’événement.

Jusqu’à maintenant, quelque 50 personnes ont confirmé leur participation à la Loppet Rapido de Sept-Îles, compétition de ski de fond qui aura lieu le 14 mars au Centre de plein air du Lac des Rapides. Certains sont de Baie-Comeau.

L’an dernier, ils étaient près de 130 fondeurs à prendre le départ.

« Comme tous les ans, les gens attendent pour voir la météo », souligne le président du Club de ski de fond Rapido, Mario Landry.

Malgré la météo des derniers jours et la bordée de neige attendue mercredi et jeudi, l’organisation assure qu’elle sera prête pour samedi. D’ailleurs, les pistes étaient belles ce matin (10 mars).

« Nous allons avoir une belle neige à travailler, avec le temps qu’il faut pour le faire. Même le temps un peu plus frais est avec nous », ajoute-t-il.

Les inscriptions se prennent jusqu’à 16 h le mercredi 11 mars, via la plateforme Eventbrite.

Les distances pour la Loppet Rapido sont le 5, le 13 et le 30 km chez les adultes et le 500 m, 1 k, 3 km et 5 km pour les jeunes.

Les épreuves se déroulent le matin dès 9 h. Un souper est prévu en soirée au Cégep de Sept-Îles. Pour les catégories des jeunes, la remise des prix se fera le midi. Un lunch sera aussi servi pour eux.

La remise des dossards se fait ce jeudi de 18 h à 20 h au magasin Sports Experts de Place de Ville. Il est aussi possible de le récupérer le matin même de l’événement sur le site de compétition, dès 8 h.

Bénévoles recherchés

Même si l’organisation a reçu une belle réponse des gens qui veulent donner de leur temps comme bénévole pour la Loppet Rapido de Sept-Îles, certains besoins sont encore à combler pour ceux et celles qui veulent contribuer à l’événement.

Il s’agit des postes de premiers répondants, de signaleurs, de préposés au ravitaillement et de responsables de stationnement. Les bénévoles auront droit à un billet pour le souper.

Pour plus d’informations : Facebook Loppet Rapido.