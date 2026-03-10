L’Ouvre-Boîte culturel lance une alerte à la fraude autour du spectacle de Angine de poitrine

L’engouement entourant le spectacle du groupe Angine de poitrine attire aussi l’attention de fraudeurs, prévient l’Ouvre-Boîte culturel qui accueillera le duo le 2 mai à Baie-Comeau.

Devant la forte demande pour des billets, à la suite du passage des musiciens à Tout le monde en parle dimanche, certaines personnes tenteraient de profiter de la situation en proposant de fausses reventes en ligne.

Selon l’avertissement diffusé au public par l’Ouvre-Boîte culturel, certains individus prétendraient avoir des billets à vendre alors qu’il s’agirait en réalité de stratagèmes frauduleux.

Les organisateurs invitent les citoyens à faire preuve de prudence avant d’effectuer un achat auprès d’un particulier, notamment sur les réseaux sociaux ou les plateformes de revente.

« Avec l’engouement entourant Angine de poitrine et la forte demande pour des billets, certaines personnes tentent malheureusement d’en profiter en prétendant avoir des billets à vendre… alors qu’il s’agit en réalité de fraudes. »

Le message rappelle que les arnaqueurs peuvent employer des méthodes convaincantes et publier des annonces qui semblent authentiques à première vue.

« Nous vous invitons à faire preuve de vigilance. Les arnaqueurs peuvent être créatifs et leurs publications paraissent parfois très crédibles », écrit l’Ouvre-Boîte culturel.

Les personnes intéressées à acheter des billets sont encouragées à vérifier la provenance de l’offre avant de conclure une transaction. « Avant d’acheter des billets à quelqu’un, prenez le temps de vérifier la source. »

Les organisateurs demandent également au public de relayer l’information afin de limiter les risques pour les acheteurs. « Merci de rester attentifs et de partager l’information afin d’éviter les mauvaises surprises », conclut l’organisation culturelle de Baie-Comeau.