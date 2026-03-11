Des Septiliennes enceintes continuent d’aller au gym

Bon pour la santé mentale et facilitant pour l’accouchement et le retour à la normale après l’arrivée de bébé : c’est ce que témoignent deux des femmes enceintes qui poursuivent leur entraînement au Centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles (CF7). Au total, elles sont une dizaine à défiler dans le centre avec leur ventre rond, depuis son ouverture.

Sabrina Renaud a plus que la moitié de fait de la grossesse menant à la naissance de son deuxième enfant, un bébé fille attendue pour le 25 mai, journée de sa fête.

Pour Charles, maintenant âgé de 2 ans et demi, Mme Renaud s’était entraînée jusqu’à la 36e semaine. Pour ce premier accouchement, elle avait cessé de courir à 18 semaines. Elle avait continué par la suite avec de la musculation.

Pour bébé à venir, elle compte poursuivre son entraînement fonctionnel jusqu’à ce que son corps lui permette. À huit semaines de grossesse, elle a couru un 42,2 km au Marathon de Québec, en octobre dernier, s’étant préparé un an en vue de cet événement. Elle avait eu l’aval de son médecin.

« C’est pour la santé globale et mentale », de dire la maman de 32 ans, qui a toujours été active. « La grossesse, ce n’est pas un irritant pour s’entraîner. »

Elle n’y voit que des bienfaits.

« C’est de s’écouter, écouter son corps, de bien s’hydrater. Il faut respecter ses limites », indique-t-elle.

L’objectif est de faire attention aux ventres, donc assurément pas de burpees ou de saut (à la corde ou au box).

« Ici au CF7, il y a des alternatives. Il faut simplement ajuster l’intensité de l’entraînement, selon son ressenti », mentionne-t-elle.

Sabrina Renaud est aussi suivie par une physio périnéale, qui assure la rééducation périnéale et pelvienne par une approche de traitement de physiothérapie.

« C’est bénéfique pour tout le monde. Ce sont des exercices pour faciliter l’accouchement », mentionne la Septilienne.

Elle est d’avis que le retour après l’accouchement est plus facile pour une personne active.

Joanie Lecours attend son deuxième enfant pour la fin juillet. D’ici là, elle continue de s’entraîner. Photo Sylvain Turcotte

Joanie Lecours en est aussi à une deuxième grossesse. Elle a mis au monde une fille en janvier 2025. Elle avait alors cessé de s’entraîner, du CrossFit adapté, à 38 semaines et 5 jours. Bébé #1 s’est pointé à 39 semaines et 1 jour !

« Il est important de bouger, si la grossesse permet de le faire. C’est un bon coup de pouce pour l’après », mentionne-t-elle à son tour. « C’est bon pour le mental, mais ça devient aussi plus facile pour la mobilité ».

Pour bébé #2, un gars (une écho le confirmera prochainement), le but de Joanie Lecours est de se rendre aussi loin dans le temps pour s’entraîner.

Pourquoi l’entraînement fonctionnel pour elle ?

« Je faisais ce sport (CrossFit) avant d’être enceinte et ça s’adapte facilement, avec les mouvements adaptés. Il y a des alternatives pour travailler les mêmes muscles. »

Pour Alex Vigneault, athlète professionnel de CrossFit et un des propriétaires du CF7, les entraîneurs adaptent les entraînements à la dizaine de femmes enceintes qui défilent au centre depuis son ouverture à la mi-août.

« On n’est pas là pour pousser les filles à faire quelque chose qu’elles ne sont pas à l’aise. Les bienfaits, c’est le côté de la récupération, le post-partum. Plus tu es en forme en arrivant à la date de l’accouchement, plus la réhabilitation sera facile. Elles [les femmes enceintes] se créent une marge de manœuvre en venant ici. On peut comparer ça à quelqu’un qui subit une opération. Une personne en bonne forme peut retrouver la santé plus vite », dit-il.

Le yoga comme avenue en temps de grossesse

Clara Méthot, portant dans ses bras son bébé, en compagnie de Katéri Dupont du Studio des Dunes. Photo Sylvain Turcotte

Il y a plusieurs options pour garder la forme lors d’une grossesse, et même après avoir donné la vie. Des femmes optent notamment pour le yoga, tant prénatal que postnatal.

Grande sportive, particulièrement adepte de volleyball, Clara Méthot a pu trouver son compte au Studio les Dunes, durant le dernier trimestre de sa grossesse, avec les cours de yoga prénatal. Le tout en respectant son corps, elle qui allait donner naissance pour une première fois.

« Ç’a fait du bien. J’ose croire que ça a aidé à l’accouchement. Ça a apaisé, ça a calmé », dit la nouvelle maman depuis octobre.

Au studio de Katéri Dupont, elle a retrouvé le côté social en voyant d’autres mamans, « dans la sororité, avec des femmes dans la même situation ».

Avec petite Vivienne, rendue à bientôt cinq mois, Clara Méthot poursuit avec la danse postnatale.

Elle mentionne que ça la rejoint et qu’elle ressent une fébrilité d’être avec bébé et de dépenser son énergie d’une bonne manière.

« Je peux y amener ma petite et c’est super amical. On s’attend à ce que des bébés pleurent. C’est rassurant. On se conte nos histoires d’accouchement. Il y a le côté social, la bienveillance, l’aspect sportif. C’est merveilleux d’avoir cette option, et c’est très adapté », indique-t-elle.

En quoi consistent les cours de yoga prénatal et postnatal offerts depuis plusieurs années au Studio des Dunes ?

Les cours de yoga prénatal, pour les femmes enceintes rendues au deuxième trimestre (pas recommandé au premier trimestre – nausée et le corps n’a pas changé), préparent la femme à l’accouchement, « à comment bien vivre avec les changements physiques, les douleurs et les tensions, à avoir un moment de calme et d’intimité avec bébé dans le ventre », mentionne Katéri Dupont.

Il s’agit notamment d’exercices de respiration, d’exercices doux et dynamiques avec des mouvements adaptés au corps de la femme, entre autres pour une adaptation posturale et une manière de marcher.

Le yoga postnatal, c’est pour un retour à la normale, la réhabilitation des abdos et du plancher pelvien. C’est la respiration en connexion avec bébé, et des techniques pour masser le bébé. Ces cours sont offerts jusqu’à ce que le nouveau-né atteigne neuf mois de vie.

La danse postnatale, pour maman et bébé (jusqu’à 1 an et demi), se fait avec le nouveau-né en portage. « Ça aide à la remise en forme et aussi à comment endormir le bébé avec des mouvements de bercement », précise Mme Dupont.

Le Studio des Dunes dispense aussi de l’entraînement postnatal pour la reconstruction des abdos, sans saut, par des exercices avec ballon et élastique, qui s’apparentent au Pilates.

« Les différents cours permettent aux mamans de sortir de la maison, de rencontrer d’autres mères. Il se crée un lien de solidarité entre les mamans. Ça leur permet de prendre soin de leur corps, de défaire les tensions physiques, ça aide au sommeil », de dire Katéri Dupont.

Celle qui a modulé les cours d’année en année, en suivant des certifications, se sent privilégiée d’accompagner les mamans avant et après l’accouchement.

Dans l’eau

Les cours d’aquapoussette sont une autre des avenues pour la remise en forme après l’accouchement. C’est aussi une façon d’initier le jeune bébé, entre 4 mois et 2 ans, à la piscine.

Le bébé se doit toutefois d’être en mesure de se tenir la tête.

« C’est une bonne initiation, une introduction à la natation pour le bébé », mentionne Lisa Cloutier, technicienne aquatique au Service des loisirs de la Ville de Sept-Îles.

Il y a la partie aquaforme, avec différents exercices de conditionnement physique pour la remise en forme de la nouvelle maman, mais il y a également des activités en dehors de l’aquapoussette avec l’enfant. Le tout se déroule dans le bassin récréatif.

« Ça fait aussi socialiser les mamans », ajoute-t-elle.

Les cours sont dispensés par des monitrices formées pour l’aquaforme.

Des cours de natation parents-enfants sont également offerts pour les 4 à 12 mois.

Il s’agit d’une initiation à la natation par l’apprentissage des techniques de soutien, de flottaison et d’immersion. Le jeune enfant apprend également à sauter à partir du bord de la piscine.