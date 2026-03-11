Féminicides : Yves Montigny réagit au geste posé devant son bureau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 12:35 PM - 11 mars 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Des groupes engagés en matière de violence conjugale ont posé un geste symbolique devant le bureau du député Yves Montigny à Baie-Comeau le 9 mars. Photo Karianne Nepton-Philippe

Deux jours après la mobilisation d’organismes engagés en matière de violence conjugale devant son bureau de Baie-Comeau, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, dit avoir été « profondément touché » par le geste posé.

Le 9 mars, des intervenantes avaient déposé devant son bureau un sac de roches peintes en noir, chacune portant le nom et l’âge d’une femme tuée au Québec depuis le début de l’année. L’action visait à interpeller les élus et à sensibiliser la population aux féminicides.

Le député n’était pas présent lors de la mobilisation et aucun rendez-vous n’avait été pris avec lui. Son équipe a toutefois reçu la boîte en son nom et l’a informé de la démarche entreprise par les groupes de femmes de la Côte-Nord.

« Je suis profondément touché par le geste posé par les groupes de femmes de la Manicouagan… Chaque roche déposée nous rappelle une société qui doit continuer de se mobiliser », a-t-il déclaré.

Le député a également tenu à saluer l’initiative des intervenantes régionales. « Je tiens à saluer la force, la solidarité et la détermination de ces femmes qui refusent que ces victimes tombent dans l’oubli », a-t-il ajouté.

Selon lui, les pierres déposées devant son bureau seront transportées jusqu’à Québec. « C’est une cause extrêmement importante pour moi… J’apporterai la boîte, et celles qui suivront, à Québec afin de sensibiliser aussi mes collègues à l’Assemblée nationale », affirme M. Montigny.

La mobilisation s’inscrit dans une campagne régionale lancée par des organismes de la Côte-Nord, qui souhaitent multiplier les gestes symboliques pour rappeler les victimes de féminicides et maintenir la pression sur les décideurs.

La Francofête revient au Cégep de Baie-Comeau pour une 15e édition

La péninsule de Manicouagan recrute une dizaine de pompiers

Cégeps en spectacle : trois artistes de la Côte-Nord performeront à la finale régionale 

La Francofête revient au Cégep de Baie-Comeau pour une 15e édition

La péninsule de Manicouagan recrute une dizaine de pompiers

