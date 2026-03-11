La Francofête revient au Cégep de Baie-Comeau pour une 15e édition

Par Anne-Sophie Paquet-T. 12:30 PM - 11 mars 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Cégep de Baie-Comeau Photo Charlotte Vuillemin

Défis linguistiques, dictée et activités festives rythmeront la semaine au Cégep de Baie-Comeau, où la communauté collégiale sera invitée à mettre le français à l’honneur.

Sous le thème Active ta francophonie!, la Francofête se tiendra du 16 au 20 mars au Cégep de Baie-Comeau.

L’événement, qui en est à sa 15e édition, propose une série d’activités visant à mettre en valeur la langue française dans le cadre du Mois de la Francophonie.

Parmi les activités prévues, Astérix et les Francolympiques, présentée le lundi midi au stade Médard-Soucy, combinera défis linguistiques et épreuves physiques.

La dictée de Tommy Lavoie, organisée le mardi au centre de vie étudiante, permettra aux participantes et participants de tester leurs connaissances en orthographe et en grammaire. De plus, un FrancoBingo est également prévu le mercredi midi, en plus d’autres animations au cours de la semaine.

La programmation comprendra aussi le dévoilement de nouveaux espaces de lecture À GO, on lit!, réalisés en collaboration avec RAP Côte-Nord. Ces espaces ont pour objectif de favoriser l’accès à la lecture et d’encourager les étudiantes et étudiants à découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire.

Selon le cégep, la valorisation et l’amélioration du français font partie intégrante de son plan stratégique. L’établissement indique également proposer différentes initiatives tout au long de l’année pour soutenir les compétences langagières des étudiants, dont le comptoir linguistique, le Centre Coup de pouce et diverses activités d’animation linguistique.

L’organisation de la Francofête repose notamment sur l’implication de membres du personnel et du comité de valorisation de la langue française, dont Julie Maltais, conseillère pédagogique à l’amélioration du français.

La programmation complète est accessible sur le site Web et les réseaux sociaux du Cégep de Baie-Comeau.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La péninsule de Manicouagan recrute une dizaine de pompiers

Cégeps en spectacle : trois artistes de la Côte-Nord performeront à la finale régionale 

GNL à Baie-Comeau : un atout stratégique pour approvisionner l’Europe, selon une étude

Emplois vedettes

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre

Adjoint dans un bureau de poste – Durée déterminée

Postes Canada
Saint-Siméon
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La péninsule de Manicouagan recrute une dizaine de pompiers

Consulter la nouvelle

Cégeps en spectacle : trois artistes de la Côte-Nord performeront à la finale régionale 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 1 avril 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer