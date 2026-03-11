La Francofête revient au Cégep de Baie-Comeau pour une 15e édition

Défis linguistiques, dictée et activités festives rythmeront la semaine au Cégep de Baie-Comeau, où la communauté collégiale sera invitée à mettre le français à l’honneur.

Sous le thème Active ta francophonie!, la Francofête se tiendra du 16 au 20 mars au Cégep de Baie-Comeau.

L’événement, qui en est à sa 15e édition, propose une série d’activités visant à mettre en valeur la langue française dans le cadre du Mois de la Francophonie.

Parmi les activités prévues, Astérix et les Francolympiques, présentée le lundi midi au stade Médard-Soucy, combinera défis linguistiques et épreuves physiques.

La dictée de Tommy Lavoie, organisée le mardi au centre de vie étudiante, permettra aux participantes et participants de tester leurs connaissances en orthographe et en grammaire. De plus, un FrancoBingo est également prévu le mercredi midi, en plus d’autres animations au cours de la semaine.

La programmation comprendra aussi le dévoilement de nouveaux espaces de lecture À GO, on lit!, réalisés en collaboration avec RAP Côte-Nord. Ces espaces ont pour objectif de favoriser l’accès à la lecture et d’encourager les étudiantes et étudiants à découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire.

Selon le cégep, la valorisation et l’amélioration du français font partie intégrante de son plan stratégique. L’établissement indique également proposer différentes initiatives tout au long de l’année pour soutenir les compétences langagières des étudiants, dont le comptoir linguistique, le Centre Coup de pouce et diverses activités d’animation linguistique.

L’organisation de la Francofête repose notamment sur l’implication de membres du personnel et du comité de valorisation de la langue française, dont Julie Maltais, conseillère pédagogique à l’amélioration du français.

La programmation complète est accessible sur le site Web et les réseaux sociaux du Cégep de Baie-Comeau.