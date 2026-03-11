La péninsule de Manicouagan recrute une dizaine de pompiers

Le Service de sécurité incendie de la péninsule de Manicouagan a lancé un concours afin de recruter une dizaine de pompiers à temps partiel pour renforcer ses équipes réparties dans quatre municipalités.

Le Service de sécurité incendie de la péninsule de Manicouagan est actuellement à la recherche d’environ dix pompiers et pompières à temps partiel afin de compléter ses effectifs dans les municipalités de Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes et Ragueneau.

Une cohorte de formation sera mise sur pied pour les candidats retenus. Selon le directeur du service, Philippe Beaudet, cette campagne de recrutement s’explique notamment par l’ajout récent d’un nouveau territoire à couvrir.

« Ce recrutement s’explique notamment par l’ajout, en début d’année, de la responsabilité du territoire de la municipalité de Pointe-Lebel », indique-t-il. « Cette nouvelle responsabilité nous amène à augmenter les effectifs dans ce secteur, tout en profitant de l’occasion pour renforcer les équipes déjà en place dans les autres municipalités », ajoute M. Beaudet.

Comme dans plusieurs services incendie, l’un des principaux défis demeure la disponibilité des recrues pour suivre la formation requise. « Elle exige un investissement en temps important pour les recrues, qui doivent concilier leur travail, leur famille et les périodes de formation », précise le directeur.

Les personnes intéressées pourront en apprendre davantage lors d’une séance d’information prévue le 17 mars à 18 h 30 à la caserne de Chute-aux-Outardes. « Ce sera l’occasion de poser vos questions et de mieux comprendre ce qu’implique l’engagement comme pompier à temps partiel », conclut Phillipe Beaudet.

Les postes sont ouverts aux femmes comme aux hommes et aucune expérience préalable n’est requise, la formation étant offerte aux recrues sélectionnées.