Mise à jour 17 h 31 | La route 138 fermée aux poids lourds de Beaupré à Forestville

La circulation pour les poids lourds est interdite sur la route 138 entre Beaupré et Forestville, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) via la plateforme Québec 511, en raison des conditions météorologiques difficiles.
L’interdiction est aussi effective entre Baie-Comeau et Port-Cartier.
Sur la Côte-Nord, la route 172 est fermée aux poids lourds entre Tadoussac et Saint-Fulgence.
Dans Charlevoix, la route 381 est aussi interdite aux véhicules lourds entre Saint-Urbain et Ferland-et-Boilleau.
Plus de détails à venir
